Минобороны сообщило о предотвращении теракта ВСУ

МО: системы ПВО сбили пять украинских дронов над Россией
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Пять украинских дронов ликвидировали над Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь 12 апреля российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников, направленных на совершение террористических атак на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

«Четыре украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны. Информацию опубликована в официальном telegram-канале ведомства. В МО атаку назвали попыткой террористического акта.

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За ночь 12 апреля российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников, направленных на совершение террористических атак на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны. «Четыре украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны. Информацию опубликована в официальном telegram-канале ведомства. В МО атаку назвали попыткой террористического акта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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