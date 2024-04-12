Минобороны сообщило о предотвращении теракта ВСУ

МО: системы ПВО сбили пять украинских дронов над Россией

Пять украинских дронов ликвидировали над Россией Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

За ночь 12 апреля российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников, направленных на совершение террористических атак на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

«Четыре украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны. Информацию опубликована в официальном telegram-канале ведомства. В МО атаку назвали попыткой террористического акта.