Минобороны сообщило о предотвращении теракта ВСУ

Пять украинских дронов ликвидировали над Россией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За ночь 12 апреля российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников, направленных на совершение террористических атак на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
«Четыре украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны. Информацию опубликована в официальном telegram-канале ведомства. В МО атаку назвали попыткой террористического акта.
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