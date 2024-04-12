Reuters: МТС банк проведет IPO на Мосбирже несмотря на санкции

Финтех-подразделение крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС, МТС Банк, начинает процесс первичного публичного размещения акций, несмотря на наличие западных санкций. Об этом пишет агентство Reuters.
«МТС Банк объявил в пятницу, что проведет первичное публичное размещение акций (IPO), что является редким явлением для российских банков, пострадавших от западных санкций», — говорится в материале. Там добавили, что собранные средства в рамках IPO будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее расширение доходного розничного бизнеса.
Основной акционер МТС не планирует продавать свои доли и сохранит контрольный пакет акций в банке. Согласно четырем источникам, МТС Банк собирается провести IPO весной и может привлечь до 15 миллиардов рублей. В прошлом году МТС Банк, находящийся под воздействием западных санкций, выручил рекордную чистую прибыль в размере 12,5 миллиарда рублей. IPO МТС Банка станет вторым среди российских кредитных учреждений с 2022 года после проведенного публичного размещения акций Совкомбанка в 2023 году, заключили в материале.
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Финтех-подразделение крупнейшего российского оператора мобильной связи МТС, МТС Банк, начинает процесс первичного публичного размещения акций, несмотря на наличие западных санкций. Об этом пишет агентство Reuters. «МТС Банк объявил в пятницу, что проведет первичное публичное размещение акций (IPO), что является редким явлением для российских банков, пострадавших от западных санкций», — говорится в материале. Там добавили, что собранные средства в рамках IPO будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее расширение доходного розничного бизнеса. Основной акционер МТС не планирует продавать свои доли и сохранит контрольный пакет акций в банке. Согласно четырем источникам, МТС Банк собирается провести IPO весной и может привлечь до 15 миллиардов рублей. В прошлом году МТС Банк, находящийся под воздействием западных санкций, выручил рекордную чистую прибыль в размере 12,5 миллиарда рублей. IPO МТС Банка станет вторым среди российских кредитных учреждений с 2022 года после проведенного публичного размещения акций Совкомбанка в 2023 году, заключили в материале.