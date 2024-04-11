11 апреля 2024

В Пермском крае продают историческую усадьбу дешевле 1 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усадьба Железнова. Екатеринбург, усадьба, усадьба железнова
Стены дома, выставленного на продажу, сделаны из красного кирпича Фото:

В деревне Грибаны Ордынского муниципального округа Пермского края выставили на продажу усадьбу, построенную в 1910 году. Объект готовы отдать за 950 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Это бывший купеческий дом 1910 года постройки, со стенами из красного кирпича и фундаментом из натурального камня (плитняка) толщиной примерно 1,5 м. На участке также есть деревянная постройка с навесом», — рассказали в пресс-службе.

В доме печное отопление, а рядом есть пруд, в котором можно рыбачить. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», это самая доступная по цене историческая усадьба в России. Для сравнения — в Москве выставили на продажу дом владельца знаменитой хлебной империи Д. И. Филиппова 1904 года постройки за 150 млн рублей.

Двухэтажный дом был построен в 1910 году
Двухэтажный дом был построен в 1910 году
В дом проведено электричество
В дом проведено электричество

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Грибаны Ордынского муниципального округа Пермского края выставили на продажу усадьбу, построенную в 1910 году. Объект готовы отдать за 950 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Это бывший купеческий дом 1910 года постройки, со стенами из красного кирпича и фундаментом из натурального камня (плитняка) толщиной примерно 1,5 м. На участке также есть деревянная постройка с навесом», — рассказали в пресс-службе. В доме печное отопление, а рядом есть пруд, в котором можно рыбачить. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», это самая доступная по цене историческая усадьба в России. Для сравнения — в Москве выставили на продажу дом владельца знаменитой хлебной империи Д. И. Филиппова 1904 года постройки за 150 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...