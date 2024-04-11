В Пермском крае продают историческую усадьбу дешевле 1 млн рублей. Фото

12 апреля 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Стены дома, выставленного на продажу, сделаны из красного кирпича Фото: Размик Закарян © URA.RU В деревне Грибаны Ордынского муниципального округа Пермского края выставили на продажу усадьбу, построенную в 1910 году. Объект готовы отдать за 950 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Это бывший купеческий дом 1910 года постройки, со стенами из красного кирпича и фундаментом из натурального камня (плитняка) толщиной примерно 1,5 м. На участке также есть деревянная постройка с навесом», — рассказали в пресс-службе. В доме печное отопление, а рядом есть пруд, в котором можно рыбачить. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», это самая доступная по цене историческая усадьба в России. Для сравнения — в Москве выставили на продажу дом владельца знаменитой хлебной империи Д. И. Филиппова 1904 года постройки за 150 млн рублей. Двухэтажный дом был построен в 1910 году Фото с сайта «Авито» В дом проведено электричество Фото с сайта «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревне Грибаны Ордынского муниципального округа Пермского края выставили на продажу усадьбу, построенную в 1910 году. Объект готовы отдать за 950 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Это бывший купеческий дом 1910 года постройки, со стенами из красного кирпича и фундаментом из натурального камня (плитняка) толщиной примерно 1,5 м. На участке также есть деревянная постройка с навесом», — рассказали в пресс-службе. В доме печное отопление, а рядом есть пруд, в котором можно рыбачить. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», это самая доступная по цене историческая усадьба в России. Для сравнения — в Москве выставили на продажу дом владельца знаменитой хлебной империи Д. И. Филиппова 1904 года постройки за 150 млн рублей.