Катерина Шпица едет в Пермь с беспринцЫпным шоу (18+)

В Перми состоится фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения» (18+). На сцене большого зала филармонии выступят писатель Александр Цыпкин и актриса Катерина Шпица, которые прочтут рассказы современных авторов.
«Хедлайнерами станут Катерина Шпица и Александр Цыпкин, а также специальный гость — Андрей Золотарев — профессор, генетик, который участвовал в фестивале 2024 года, один из финалистов в конкурсе чтецов. Артистами будут прочитаны лучшие рассказы, которые прошли конкурсный отбор фестиваля 2025 года. Также Александр Цыпкин исполнит свои литературные „хиты“ и новые произведения», — говорится на сайте проекта.
Проект «БеспринцЫпные чтения» создан в 2015 году. В его рамках современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. В Пермь фестиваль приедет 20 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!