Катерина Шпица едет в Пермь с беспринцЫпным шоу (18+)

Катерина Шпица и Александр Цыпкин выступят в Перми на «БеспринцЫпных чтениях»
Катерина Шпица прочтет в Перми лучшие рассказы современности
Катерина Шпица прочтет в Перми лучшие рассказы современности Фото:

В Перми состоится фестиваль короткой новой прозы «БеспринцЫпные чтения» (18+). На сцене большого зала филармонии выступят писатель Александр Цыпкин и актриса Катерина Шпица, которые прочтут рассказы современных авторов.

«Хедлайнерами станут Катерина Шпица и Александр Цыпкин, а также специальный гость — Андрей Золотарев — профессор, генетик, который участвовал в фестивале 2024 года, один из финалистов в конкурсе чтецов. Артистами будут прочитаны лучшие рассказы, которые прошли конкурсный отбор фестиваля 2025 года. Также Александр Цыпкин исполнит свои литературные „хиты“ и новые произведения», — говорится на сайте проекта.

Проект «БеспринцЫпные чтения» создан в 2015 году. В его рамках современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. В Пермь фестиваль приедет 20 ноября.

