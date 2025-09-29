В Перми подскочат цены на парковку

Пермская дирекция дорожного движения провела в сентябре мониторинг максимальной заполняемости платных парковочных мест. Оказалось, что в тарифной зоне платных парковок № 101 уровень занятости превысил 90%, а в зоне № 103 составил 89%. Как итог, принято решение с 10 ноября 2025 года увеличить плату за использование парковок в этих зонах на 10 рублей.
«Таким образом, стоимость часа парковки в этих зонах возрастет с 20 до 30 рублей и с 30 до 40 рублей соответственно. Данные меры направлены на повышение оборачиваемости парковочных мест и снижение загруженности улично-дорожной сети в центральной части города. Кроме того, зона № 103 будет объединена с зоной № 102», — сказано на сайте администрации Перми.
Также с 10 ноября на 10 рублей увеличится стоимость пользования муниципальными плоскостными парковками, расположенными в зонах № 201, № 202, № 301 и № 302. Плата за час составит 30 рублей вместо прежних 20. Для сравнения на городских парковках в Екатеринбурге — 50 рублей, в Новосибирске — от 50 до 100 рублей, в Казани — от 30 до 130 рублей, во Владивостоке — от 50 до 150 рублей.
После введения новых тарифов все сервисы оплаты парковочных мест будут автоматически приведены в соответствие с обновленными расценками. Автовладельцам напоминают, что за неоплаченную парковку предусмотрен штраф — тысяча рублей за первое выявленное нарушение в течение года и две тысячи рублей за каждое последующее.
