На трассе Пермь — Казань продается новый придорожный отель

В Краснокамском округе Прикамья на трассе Пермь — Казань продается недостроенная гостиница. Стоимость актива — 99 млн рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений.
«Продам новое здание под современный придорожный отель. Расположен на отвороте на поселок Майский. Номерной фонд 26 номеров. Свой обеденный зал и кухня. Стоимость — 99 млн рублей», — указано в объявлении.
Рядом с отелем расположена парковка и стоянка для большегрузных автомобилей. Здесь же располагается автомойка, магазин, АЗС и круглосуточное кафе. Автор объявления сообщает, что срок окупаемости может составить до шести лет.
Ранее URA.RU сообщало, что пермское предприятие ООО «Камский кабель» выставило на продажу здание профилактория в Орджоникидзевском районе Перми. Цена актива — 110 миллионов рублей.
