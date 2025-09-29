На трассе Пермь — Казань продается новый придорожный отель

Стоимость гостиницы вблизи Краснокамска Пермского края - 99 млн рублей
Здание находится в Краснокамском округе
Здание находится в Краснокамском округе Фото:

В Краснокамском округе Прикамья на трассе Пермь — Казань продается недостроенная гостиница. Стоимость актива — 99 млн рублей, сообщается на сайте бесплатных объявлений.

«Продам новое здание под современный придорожный отель. Расположен на отвороте на поселок Майский. Номерной фонд 26 номеров. Свой обеденный зал и кухня. Стоимость — 99 млн рублей», — указано в объявлении.

Рядом с отелем расположена парковка и стоянка для большегрузных автомобилей. Здесь же располагается автомойка, магазин, АЗС и круглосуточное кафе. Автор объявления сообщает, что срок окупаемости может составить до шести лет.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское предприятие ООО «Камский кабель» выставило на продажу здание профилактория в Орджоникидзевском районе Перми. Цена актива — 110 миллионов рублей. 

