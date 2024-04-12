Альберт Марданов перед рейдом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов вместе со спасателями и полицейскими отправился в рейд за рыбаками, которые выходят на тонкий лед. К рейду присоединился и корреспондент URA.RU.

«Больше на лед выходить нельзя. Если были бы там, то составили бы административный протокол. В следующий раз заберем, в отдел увезем», — сказал Марданов рыбакам, которые планировали выйти рыбачить на лед, но встретили патруль из чиновников, полицейских и спасателей.

За время поездки на тонком льду не было обнаружено рыбаков. В МЧС отмечают, что весенний лед очень опасен. Человек проваливается в воду без треска и не успевает сориентироваться. Поэтому сотрудники ведомства совместно с правоохранительными органами патрулируют излюбленные места подледной рыбалки на катере на воздушной подушке.