Пермский замминистра Марданов вместе со спасателями ловил рыбаков на тонком льду. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по рыбакам находящимся на тонком льду. Пермь, марданов альберт
Альберт Марданов перед рейдом Фото:

Заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов вместе со спасателями и полицейскими отправился в рейд за рыбаками, которые выходят на тонкий лед. К рейду присоединился и корреспондент URA.RU.

«Больше на лед выходить нельзя. Если были бы там, то составили бы административный протокол. В следующий раз заберем, в отдел увезем», — сказал Марданов рыбакам, которые планировали выйти рыбачить на лед, но встретили патруль из чиновников, полицейских и спасателей.

За время поездки на тонком льду не было обнаружено рыбаков. В МЧС отмечают, что весенний лед очень опасен. Человек проваливается в воду без треска и не успевает сориентироваться. Поэтому сотрудники ведомства совместно с правоохранительными органами патрулируют излюбленные места подледной рыбалки на катере на воздушной подушке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов вместе со спасателями и полицейскими отправился в рейд за рыбаками, которые выходят на тонкий лед. К рейду присоединился и корреспондент URA.RU. «Больше на лед выходить нельзя. Если были бы там, то составили бы административный протокол. В следующий раз заберем, в отдел увезем», — сказал Марданов рыбакам, которые планировали выйти рыбачить на лед, но встретили патруль из чиновников, полицейских и спасателей. За время поездки на тонком льду не было обнаружено рыбаков. В МЧС отмечают, что весенний лед очень опасен. Человек проваливается в воду без треска и не успевает сориентироваться. Поэтому сотрудники ведомства совместно с правоохранительными органами патрулируют излюбленные места подледной рыбалки на катере на воздушной подушке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...