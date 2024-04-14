Над Черным морем уничтожены беспилотники ВСУ: карта СВО 14 апреля

Над Черным морем уничтожены беспилотники ВСУ

14 апреля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

Российские ПВО сбили пять украинских БПЛА над Черным морем Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Черным морем были сбиты пять беспилотников Украины. Все произошло около 6:30 утра, сообщили в Минобороны РФ. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход военных действий — в материале URA.RU. «Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря около 6:30», — сообщили в ведомстве. Об этом они проинформировали в своем telegram-канале. Атаки беспилотников Была предотвращена атака по инфраструктурным объектам Краснодарского края. По заявлению Минобороны РФ, российские средства ПВО сбили 10 БПЛА самолетного типа. В ночь на 14 апреля в 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО РФ пресекли попытку террористической атаки ВСУ на объекты в России. Было сбито два БПЛА самолетного типа над Курской областью. Обстрелы ВСУ Украинская армия обстреляла в Херсонской области город Алешки. Как сообщил губернатор региона, погиб один человек, трое ранены. В результате атаки ВСУ по городу Токмак 12 апреля, погибло 16 человек. Сегодня спасатели подняли четыре тела из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, разбор завалов до сих пор продолжается. По его словам,12 из 20 пострадавших — в тяжелом состоянии. Артемовское направление Войска РФ продвинулись вглубь позиций ВСУ на два километра. Армия Украины использует частные дома в проведении боев, в них создаются огневые точки. В районе Часова Яра происходят стрелковые бои и бронетанковые стычки. Об этом сообщили в telegram-канале «Украина.ру». Южно-Донецкое направление Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-МУ» группировки войск «Восток» сбили снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха». По сообщению из Минобороны РФ, бойцы ВС РФ в круглосуточном режиме несут боевое дежурство по защите войск от ударов средств воздушного нападения ВСУ. Войска России также уничтожили американскую гаубицу M-777. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» прямым попаданием уничтожил вражескую технику, сообщили в Минобороны РФ. Авдеевское направление За сутки армия РФ нанесла удар по 450 объектов ВСУ. Отмечается, что среди целей — 50 опорных пунктов, станции электронной борьбы, районы скопления техники и живой силы. Условные обозначения Фото: Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Черным морем были сбиты пять беспилотников Украины. Все произошло около 6:30 утра, сообщили в Минобороны РФ. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход военных действий — в материале URA.RU. «Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря около 6:30», — сообщили в ведомстве. Об этом они проинформировали в своем telegram-канале. Была предотвращена атака по инфраструктурным объектам Краснодарского края. По заявлению Минобороны РФ, российские средства ПВО сбили 10 БПЛА самолетного типа. В ночь на 14 апреля в 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО РФ пресекли попытку террористической атаки ВСУ на объекты в России. Было сбито два БПЛА самолетного типа над Курской областью. Украинская армия обстреляла в Херсонской области город Алешки. Как сообщил губернатор региона, погиб один человек, трое ранены. В результате атаки ВСУ по городу Токмак 12 апреля, погибло 16 человек. Сегодня спасатели подняли четыре тела из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, разбор завалов до сих пор продолжается. По его словам,12 из 20 пострадавших — в тяжелом состоянии. Войска РФ продвинулись вглубь позиций ВСУ на два километра. Армия Украины использует частные дома в проведении боев, в них создаются огневые точки. В районе Часова Яра происходят стрелковые бои и бронетанковые стычки. Об этом сообщили в telegram-канале «Украина.ру». Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-МУ» группировки войск «Восток» сбили снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха». По сообщению из Минобороны РФ, бойцы ВС РФ в круглосуточном режиме несут боевое дежурство по защите войск от ударов средств воздушного нападения ВСУ. Войска России также уничтожили американскую гаубицу M-777. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» прямым попаданием уничтожил вражескую технику, сообщили в Минобороны РФ. За сутки армия РФ нанесла удар по 450 объектов ВСУ. Отмечается, что среди целей — 50 опорных пунктов, станции электронной борьбы, районы скопления техники и живой силы.