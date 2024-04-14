Над Черным морем уничтожены беспилотники ВСУ: карта СВО 14 апреля

Над Черным морем были сбиты пять беспилотников Украины. Все произошло около 6:30 утра, сообщили в Минобороны РФ. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход военных действий — в материале URA.RU.
«Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря около 6:30», — сообщили в ведомстве. Об этом они проинформировали в своем telegram-канале.
Атаки беспилотников
Была предотвращена атака по инфраструктурным объектам Краснодарского края. По заявлению Минобороны РФ, российские средства ПВО сбили 10 БПЛА самолетного типа.
В ночь на 14 апреля в 23:00 по московскому времени дежурные средства ПВО РФ пресекли попытку террористической атаки ВСУ на объекты в России. Было сбито два БПЛА самолетного типа над Курской областью.
Обстрелы ВСУ
Украинская армия обстреляла в Херсонской области город Алешки. Как сообщил губернатор региона, погиб один человек, трое ранены.
В результате атаки ВСУ по городу Токмак 12 апреля, погибло 16 человек. Сегодня спасатели подняли четыре тела из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, разбор завалов до сих пор продолжается. По его словам,12 из 20 пострадавших — в тяжелом состоянии.
Артемовское направление
Войска РФ продвинулись вглубь позиций ВСУ на два километра. Армия Украины использует частные дома в проведении боев, в них создаются огневые точки. В районе Часова Яра происходят стрелковые бои и бронетанковые стычки. Об этом сообщили в telegram-канале «Украина.ру».
Южно-Донецкое направление
Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-МУ» группировки войск «Восток» сбили снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха». По сообщению из Минобороны РФ, бойцы ВС РФ в круглосуточном режиме несут боевое дежурство по защите войск от ударов средств воздушного нападения ВСУ.
Войска России также уничтожили американскую гаубицу M-777. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» прямым попаданием уничтожил вражескую технику, сообщили в Минобороны РФ.
Авдеевское направление
За сутки армия РФ нанесла удар по 450 объектов ВСУ. Отмечается, что среди целей — 50 опорных пунктов, станции электронной борьбы, районы скопления техники и живой силы.
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