СК РФ возбудил дело после массовой драки мигрантов в Саратове

14 апреля 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Дело возбудили после массовой драки в Саратове Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Саратове в результате массовой драки, в ходе которой один из участников совершил наезд на другого, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Инцидент произошел в центре города, сообщили в пресс-службе СКР. «В Саратове произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Во время конфликта один из его участников на автомобиле совершил наезд на другого и попытался сбить еще нескольких человек. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщает СК РФ в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в центре Саратова две банды мигрантов устроили массовую драку. По информации МВД по региону, инцидент с наездом произошел на центральной пешеходной улице города — проспекте Столыпина. Водитель автомобиля «Лада Приора» и его пассажир были доставлены в отделение полиции, а пострадавший — госпитализирован. Водителю была назначена административная ответственность, а полиция продолжает проверку информации о драке, предшествующей аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саратове в результате массовой драки, в ходе которой один из участников совершил наезд на другого, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Инцидент произошел в центре города, сообщили в пресс-службе СКР. «В Саратове произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Во время конфликта один из его участников на автомобиле совершил наезд на другого и попытался сбить еще нескольких человек. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщает СК РФ в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в центре Саратова две банды мигрантов устроили массовую драку. По информации МВД по региону, инцидент с наездом произошел на центральной пешеходной улице города — проспекте Столыпина. Водитель автомобиля «Лада Приора» и его пассажир были доставлены в отделение полиции, а пострадавший — госпитализирован. Водителю была назначена административная ответственность, а полиция продолжает проверку информации о драке, предшествующей аварии.