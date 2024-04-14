14 апреля 2024

СК РФ возбудил дело после массовой драки мигрантов в Саратове

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Дело возбудили после массовой драки в Саратове Фото:

В Саратове в результате массовой драки, в ходе которой один из участников совершил наезд на другого, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Инцидент произошел в центре города, сообщили в пресс-службе СКР.

«В Саратове произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Во время конфликта один из его участников на автомобиле совершил наезд на другого и попытался сбить еще нескольких человек. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщает СК РФ в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в центре Саратова две банды мигрантов устроили массовую драку. По информации МВД по региону, инцидент с наездом произошел на центральной пешеходной улице города — проспекте Столыпина. Водитель автомобиля «Лада Приора» и его пассажир были доставлены в отделение полиции, а пострадавший — госпитализирован. Водителю была назначена административная ответственность, а полиция продолжает проверку информации о драке, предшествующей аварии.

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В Саратове в результате массовой драки, в ходе которой один из участников совершил наезд на другого, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Инцидент произошел в центре города, сообщили в пресс-службе СКР. «В Саратове произошла массовая драка с участием нескольких десятков человек. Во время конфликта один из его участников на автомобиле совершил наезд на другого и попытался сбить еще нескольких человек. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщает СК РФ в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что в центре Саратова две банды мигрантов устроили массовую драку. По информации МВД по региону, инцидент с наездом произошел на центральной пешеходной улице города — проспекте Столыпина. Водитель автомобиля «Лада Приора» и его пассажир были доставлены в отделение полиции, а пострадавший — госпитализирован. Водителю была назначена административная ответственность, а полиция продолжает проверку информации о драке, предшествующей аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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