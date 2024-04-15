В мире Украина На Украине сообщили о взрывах в Херсоне 15 апреля 2024 в 11:21 Размер текста - 17 + Сигнал тревоги в Херсоне не объявлялся Фото: Илья Московец © URA.RU Серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Общественного». По предварительной информации, сигнал тревоги в регионе не объявлялся. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал трудности на фронте для ВСУ. По его словам, украинская армия по несколько месяцев ждет помощи от западных стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Общественного». По предварительной информации, сигнал тревоги в регионе не объявлялся. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал трудности на фронте для ВСУ. По его словам, украинская армия по несколько месяцев ждет помощи от западных стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям