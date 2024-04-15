На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, прилет, трещина в стекле, обстрел
Сигнал тревоги в Херсоне не объявлялся Фото:

Серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Общественного». По предварительной информации, сигнал тревоги в регионе не объявлялся.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал трудности на фронте для ВСУ. По его словам, украинская армия по несколько месяцев ждет помощи от западных стран.

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Серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Общественного». По предварительной информации, сигнал тревоги в регионе не объявлялся. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал трудности на фронте для ВСУ. По его словам, украинская армия по несколько месяцев ждет помощи от западных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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