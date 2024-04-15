На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

Сигнал тревоги в Херсоне не объявлялся
Серия взрывов прогремела в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Общественного». По предварительной информации, сигнал тревоги в регионе не объявлялся.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал трудности на фронте для ВСУ. По его словам, украинская армия по несколько месяцев ждет помощи от западных стран.
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