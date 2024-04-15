НТВ готовит выпуск о жертвах массажиста из Екатеринбурга. Фото

Жертвы массажиста из Екатеринбурга снялись в ток-шоу «За гранью» на НТВ

15 апреля 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Женщины потеряли деньги после встречи с массажистом (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительницы Екатеринбурга Елена и Светлана, пострадавшие от массажиста-афериста Егора Нуриева, стали участницами остросоциального ток-шоу «За гранью» на федеральном телеканале НТВ. Горожанки заявили журналисту URA.RU о том, что эксперты, приглашенные на ток-шоу, обещали им помочь. «Мне обещали, что окажут помощь, чтобы я не потеряла квартиру. Ну и у меня наконец-то спали розовые очки, и я поняла, что Егор просто мошенник и не более», — рассказала URA.RU Елена. Светлана также выразила надежду на получение поддержки. «Обещали, что не бросят и что у них есть выход в сложившейся ситуации. Надеюсь, что будет результат. Теперь надо решать вопрос банками, ибо долг не исчезнет», — отметила она. Ранее URA.RU писало, что Елена заложила квартиру ради жениха Егора Нуриева. Она взяла кредит под залог имущества в размере один миллион рублей. Мужчина обещал их вернуть, но не сделал этого, а позже и вовсе был арестован за мошенничество. Угодила в лапы мошенника и 52-летняя Светлана. Екатеринбурженка записалась на пробный сеанс массажа, где и познакомилась с Егором. Аферист втерся в доверие и пообещал ей помочь закрыть кредиты. А в итоге женщина задолжала банкам два миллиона рублей. В УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что мужчина подозревается в серии мошенничеств, связанных с возвратом платежей за медицинские услуги. «В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел по различным частям статьи 159 УК РФ 'Мошенничество'. Гражданин задержан и помещен под стражу», — прокомментировали в ведомстве. Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование и призывают потерпевших от действий подозреваемого обращаться в ближайший ОВД. Полиция ищет потерпевших от рук 35-летнего мужчины Фото: пресс-группа УМВД Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницы Екатеринбурга Елена и Светлана, пострадавшие от массажиста-афериста Егора Нуриева, стали участницами остросоциального ток-шоу «За гранью» на федеральном телеканале НТВ. Горожанки заявили журналисту URA.RU о том, что эксперты, приглашенные на ток-шоу, обещали им помочь. «Мне обещали, что окажут помощь, чтобы я не потеряла квартиру. Ну и у меня наконец-то спали розовые очки, и я поняла, что Егор просто мошенник и не более», — рассказала URA.RU Елена. Светлана также выразила надежду на получение поддержки. «Обещали, что не бросят и что у них есть выход в сложившейся ситуации. Надеюсь, что будет результат. Теперь надо решать вопрос банками, ибо долг не исчезнет», — отметила она. Ранее URA.RU писало, что Елена заложила квартиру ради жениха Егора Нуриева. Она взяла кредит под залог имущества в размере один миллион рублей. Мужчина обещал их вернуть, но не сделал этого, а позже и вовсе был арестован за мошенничество. Угодила в лапы мошенника и 52-летняя Светлана. Екатеринбурженка записалась на пробный сеанс массажа, где и познакомилась с Егором. Аферист втерся в доверие и пообещал ей помочь закрыть кредиты. А в итоге женщина задолжала банкам два миллиона рублей. В УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что мужчина подозревается в серии мошенничеств, связанных с возвратом платежей за медицинские услуги. «В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел по различным частям статьи 159 УК РФ 'Мошенничество'. Гражданин задержан и помещен под стражу», — прокомментировали в ведомстве. Ранее мужчина уже был судим за подобные преступления. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование и призывают потерпевших от действий подозреваемого обращаться в ближайший ОВД.