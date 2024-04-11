В деле массажиста из Екатеринбурга появилась новая жертва. Фото

В Екатеринбурге массажист-мошенник выманил у женщины 2 млн рублей

11 апреля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Светлана должна банкам два миллиона рублей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 35-летний Егор Н. выманил у 53-летней местной жительницы два миллиона рублей. Горожанка познакомилась с мошенником в SPA-салоне, где он работал массажистом. Пострадавшая рассказала журналисту URA.RU о том, что Егор получил доступ к ее банковским приложениям и оформил кредитные карты, а после этого все деньги перевел на свой счет. Светлана стала второй жертвой. Первая пострадавшая от рук Егора взяла кредит под залог квартиры и отдала ему один миллион рублей. «На мероприятии я выиграла сертификат на одно бесплатное посещение массажиста. В силу возраста массаж мне был необходим. Чуть позже записалась по указанному номеру на сеанс. В назначенный день я пришла на услугу. Тогда меня встретил молодой человек, представившись Егором. Процедура прошла в очень приятной обстановке. Первые впечатления о мастере были самыми положительными», — вспоминает женщина. Светлана осталась довольна работой массажиста и записалась на курс, который состоял из десяти сеансов стоимостью чуть больше 20 тысяч рублей. «Он очень методично втирался в доверие. Говорил очень много о моем здоровье и о том, как его поправить. Общаясь с ним, казалось, что мы будто сто лет знакомы. Потом уже я делилась с ним о своей жизни, о проблемах и мечтах», — отметила пострадавшая. В беседе екатеринбурженка поведала мастеру о том, что у нее есть долги по кредитам. Тогда мужчина предположил свою помощь, и она согласилась. В один из дней женщина пригласила к себе Егора, чтобы он помог решить вопрос с кредитными картами. Светлана отдала ему телефон. Пока мужчина что-то делал в приложениях, она готовила поесть для гостя. «Я была так рада, что кто-то захотел помочь мне. Я и не подозревала, что в итоге буду должна банкам более двух миллионов рублей. Оказывается, он оформил онлайн новые карты. Спустя время деньги с моих карт были переведены на его счет», — посетовала горожанка. После того, как Светлана поняла, что стала жертвой аферы, она обратилась в полицию. Там она узнала, что не одна пострадала от действий массажиста. «Я до сих пор пребываю в шоке. Надеюсь, что в полиции помогут добиться справедливости», — подчеркнула она. В УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчине вменяется несколько эпизодов мошенничества. «В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел. Гражданин задержан и помещен под стражу. Правоохранители просят всех, кто пострадал от его действий, обращаться по телефону: +79254741126 или в территориальный ОВД», — отметили в ведомстве. Полиция ищет потерпевших от рук 35-летнего мужчины Фото: пресс-группа УМВД Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 35-летний Егор Н. выманил у 53-летней местной жительницы два миллиона рублей. Горожанка познакомилась с мошенником в SPA-салоне, где он работал массажистом. Пострадавшая рассказала журналисту URA.RU о том, что Егор получил доступ к ее банковским приложениям и оформил кредитные карты, а после этого все деньги перевел на свой счет. Светлана стала второй жертвой. Первая пострадавшая от рук Егора взяла кредит под залог квартиры и отдала ему один миллион рублей. «На мероприятии я выиграла сертификат на одно бесплатное посещение массажиста. В силу возраста массаж мне был необходим. Чуть позже записалась по указанному номеру на сеанс. В назначенный день я пришла на услугу. Тогда меня встретил молодой человек, представившись Егором. Процедура прошла в очень приятной обстановке. Первые впечатления о мастере были самыми положительными», — вспоминает женщина. Светлана осталась довольна работой массажиста и записалась на курс, который состоял из десяти сеансов стоимостью чуть больше 20 тысяч рублей. «Он очень методично втирался в доверие. Говорил очень много о моем здоровье и о том, как его поправить. Общаясь с ним, казалось, что мы будто сто лет знакомы. Потом уже я делилась с ним о своей жизни, о проблемах и мечтах», — отметила пострадавшая. В беседе екатеринбурженка поведала мастеру о том, что у нее есть долги по кредитам. Тогда мужчина предположил свою помощь, и она согласилась. В один из дней женщина пригласила к себе Егора, чтобы он помог решить вопрос с кредитными картами. Светлана отдала ему телефон. Пока мужчина что-то делал в приложениях, она готовила поесть для гостя. «Я была так рада, что кто-то захотел помочь мне. Я и не подозревала, что в итоге буду должна банкам более двух миллионов рублей. Оказывается, он оформил онлайн новые карты. Спустя время деньги с моих карт были переведены на его счет», — посетовала горожанка. После того, как Светлана поняла, что стала жертвой аферы, она обратилась в полицию. Там она узнала, что не одна пострадала от действий массажиста. «Я до сих пор пребываю в шоке. Надеюсь, что в полиции помогут добиться справедливости», — подчеркнула она. В УМВД РФ по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что мужчине вменяется несколько эпизодов мошенничества. «В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел. Гражданин задержан и помещен под стражу. Правоохранители просят всех, кто пострадал от его действий, обращаться по телефону: +79254741126 или в территориальный ОВД», — отметили в ведомстве.