Жительница Екатеринбурга заложила квартиру ради жениха-афериста

34-летний Егор, за которым охотились силовики, выманил у будущей невесты миллион

04 апреля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Елена искала наряд на свадьбу, не подозревая, что жених ее обманывает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбурженка Елена К. стала жертвой афериста из Нижнего Тагила Егора Н. После знакомства и романтических свиданий мужчина начал жаловаться на финансовые проблемы. Женщина, стремясь помочь возлюбленному, оформила кредит и заложила квартиру. Ухажер пропал после передачи денег. Как выяснилось позже, Егора задержали полицейские. Как горожанка попалась на уловки матерого мошенника-рецидивиста, — в материале URA.RU. Знакомство Потерпевшая познакомилась с мошенником в SPA-салоне, где он работал массажистом (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU 6 января Елена пришла в SPA-центр, Егор был там массажистом. Во время сеанса разговорились. «Егор произвел на меня приятное впечатление. Речь у него поставленная, тембр мягкий», — вспоминает Елена. В конце Егор советовал ей ходить на массаж почаще. И Елена прислушалась — записалась на новый прием. Но Егор написал быстрее, номер Елены он взял на ресепшене салона. «Я помню, как пришло сообщение с незнакомого номера. Открыв текст, я обнаружила, что это тот самый массажист. Его настойчивость меня даже привлекла». Между Еленой и Егором завязалась беседа — на самые разные темы. Егор уверял, что не состоит в отношениях (от прошлых у него есть сын), для Елены этот его холостяцкий статус был важен. «Он мне сказал, что старается помогать сыну и уделять ему время. Мне, конечно, было приятно слышать такое». Егор завоевывал доверие все больше. Отношения развивались с невероятной скоростью. Уже 7 января — то есть на следующий день после знакомства — Егор уже встречал Елену с работы, а 10-го признался в чувствах. Статья по теме Свердловчанин обманул любовницу на 2 млн, чтобы купить жилье жене В этот же день он переехал к Елене на Уралмаш. «После долгих лет одиночества я наконец-то почувствовала себя нужной и любимой». По словам женщины, Егор окружал ее заботой и вниманием: «Именно полная отдача нашим отношениям с его стороны меня очаровала». Залог квартиры Когда они съехались, Егор стал жаловаться на проблемы с деньгами. В конце января он заявил, что ему нужен миллион рублей — буквально на пару дней. У Елены таких денег не было, Егор убедил взять кредит, заложив квартиру. «Я не помню, каким образом, но он уговорил меня. Обещал закрыть все долги и через пару дней все вернуть, а потом — новая жизнь, с чистого листа». В общей сложности Елена взяла под залог имущества 1,9 миллиона рублей. 900 тысяч оставила себе. Егор переехал жить к Елене через несколько дней после знакомства (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Через два дня Егор, конечно, ничего не вернул. Сослался на «непредвиденные обстоятельства». Елена нервничала. Видя это, Егор позвал ее замуж. «Это было в начале февраля, когда я начала требовать деньги. Услышав предложение, я от этой темы отвлеклась». Уже 6 марта Елена с Егором подали заявление в ЗАГС. «Я была на седьмом небе от счастья, ведь наконец-то и у меня будет семья», — признается женщина. Свадьбу назначили на 12 апреля, отмечать планировали без особого размаха. «Но несмотря на это, я хотела выглядеть нарядно и, конечно, как многие девушки, начала искать в интернете платья. Тогда у меня пропали все сомнения относительно Егора. Я была уверена в нем и нашем будущем». Елена продолжала платить проценты от суммы залога. Все планы рухнули 25 марта. Арест жениха Целый день Елена не могла дозвониться до Егора, думала, что у него сел телефон. Вечером ей позвонили из полиции и сообщили, что Егор задержан по подозрению в мошенничестве. «Сначала я подумала, что просто ошиблись номером. Положила трубку и минут 15 сидела в полном шоке. Только тогда до меня начало доходить, что все это время Егор меня обманывал». Елена отдала Егору миллион рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Елену вызвали для дачи показаний. На фоне стресса она взяла больничный и ушла с работы. С финансами тоже была проблема: тянуть ежемесячные платежи в 45 тысяч было непросто. «Я оказалась в ужасной ситуации. Откуда взять такие деньги, я представление не имею. Все навалилось разом. Просить помощи не у кого», — описала свое состояние потерпевшая. Уже после ареста Егора она начала искать информацию о нем. И выяснилось, что Елена не единственная жертва. В УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что сотрудниками 34-летнему мужчине вменяется несколько эпизодов мошенничества — под видом возврата платежей за медицинские услуги. «В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел по различным частям статьи 159 УК РФ „Мошенничество“. Гражданин задержан и помещен под стражу. Выяснилось также, что ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. Правоохранители продолжают устанавливать дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого и просят всех, кто пострадал от его действий, обращаться по телефону: +79254741126 (уголовный розыск) или в ближайший территориальный ОВД», — прокомментировали в ведомстве. Полиция ищет потерпевших от рук 34-летнего мужчины Фото: пресс-группа УМВД Екатеринбурга Елена была готова простить Егора, если бы он сознался в содеянном и раскаялся. «Он мог передать через следователя какие-то слова сожаления, но этого не произошло. И, несмотря на всю душевную боль, я намерена бороться до конца, чтобы он понес заслуженное наказание», — подытожила екатеринбурженка. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбурженка Елена К. стала жертвой афериста из Нижнего Тагила Егора Н. После знакомства и романтических свиданий мужчина начал жаловаться на финансовые проблемы. Женщина, стремясь помочь возлюбленному, оформила кредит и заложила квартиру. Ухажер пропал после передачи денег. Как выяснилось позже, Егора задержали полицейские. Как горожанка попалась на уловки матерого мошенника-рецидивиста, — в материале URA.RU. Знакомство 6 января Елена пришла в SPA-центр, Егор был там массажистом. Во время сеанса разговорились. «Егор произвел на меня приятное впечатление. Речь у него поставленная, тембр мягкий», — вспоминает Елена. В конце Егор советовал ей ходить на массаж почаще. И Елена прислушалась — записалась на новый прием. Но Егор написал быстрее, номер Елены он взял на ресепшене салона. «Я помню, как пришло сообщение с незнакомого номера. Открыв текст, я обнаружила, что это тот самый массажист. Его настойчивость меня даже привлекла». Между Еленой и Егором завязалась беседа — на самые разные темы. Егор уверял, что не состоит в отношениях (от прошлых у него есть сын), для Елены этот его холостяцкий статус был важен. «Он мне сказал, что старается помогать сыну и уделять ему время. Мне, конечно, было приятно слышать такое». Егор завоевывал доверие все больше. В этот же день он переехал к Елене на Уралмаш. «После долгих лет одиночества я наконец-то почувствовала себя нужной и любимой». По словам женщины, Егор окружал ее заботой и вниманием: «Именно полная отдача нашим отношениям с его стороны меня очаровала». Залог квартиры Когда они съехались, Егор стал жаловаться на проблемы с деньгами. В конце января он заявил, что ему нужен миллион рублей — буквально на пару дней. У Елены таких денег не было, Егор убедил взять кредит, заложив квартиру. «Я не помню, каким образом, но он уговорил меня. Обещал закрыть все долги и через пару дней все вернуть, а потом — новая жизнь, с чистого листа». В общей сложности Елена взяла под залог имущества 1,9 миллиона рублей. 900 тысяч оставила себе. Через два дня Егор, конечно, ничего не вернул. Сослался на «непредвиденные обстоятельства». Елена нервничала. Видя это, Егор позвал ее замуж. «Это было в начале февраля, когда я начала требовать деньги. Услышав предложение, я от этой темы отвлеклась». Уже 6 марта Елена с Егором подали заявление в ЗАГС. «Я была на седьмом небе от счастья, ведь наконец-то и у меня будет семья», — признается женщина. Свадьбу назначили на 12 апреля, отмечать планировали без особого размаха. «Но несмотря на это, я хотела выглядеть нарядно и, конечно, как многие девушки, начала искать в интернете платья. Тогда у меня пропали все сомнения относительно Егора. Я была уверена в нем и нашем будущем». Елена продолжала платить проценты от суммы залога. Все планы рухнули 25 марта. Арест жениха Целый день Елена не могла дозвониться до Егора, думала, что у него сел телефон. Вечером ей позвонили из полиции и сообщили, что Егор задержан по подозрению в мошенничестве. «Сначала я подумала, что просто ошиблись номером. Положила трубку и минут 15 сидела в полном шоке. Только тогда до меня начало доходить, что все это время Егор меня обманывал». Елену вызвали для дачи показаний. На фоне стресса она взяла больничный и ушла с работы. С финансами тоже была проблема: тянуть ежемесячные платежи в 45 тысяч было непросто. «Я оказалась в ужасной ситуации. Откуда взять такие деньги, я представление не имею. Все навалилось разом. Просить помощи не у кого», — описала свое состояние потерпевшая. Уже после ареста Егора она начала искать информацию о нем. И выяснилось, что Елена не единственная жертва. В УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU сообщили, что сотрудниками 34-летнему мужчине вменяется несколько эпизодов мошенничества — под видом возврата платежей за медицинские услуги. «В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел по различным частям статьи 159 УК РФ „Мошенничество“. Гражданин задержан и помещен под стражу. Выяснилось также, что ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. Правоохранители продолжают устанавливать дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемого и просят всех, кто пострадал от его действий, обращаться по телефону: +79254741126 (уголовный розыск) или в ближайший территориальный ОВД», — прокомментировали в ведомстве. Елена была готова простить Егора, если бы он сознался в содеянном и раскаялся. «Он мог передать через следователя какие-то слова сожаления, но этого не произошло. И, несмотря на всю душевную боль, я намерена бороться до конца, чтобы он понес заслуженное наказание», — подытожила екатеринбурженка. Если у вас возникли проблемы, связанные с социальной сферой, медицинским обслуживанием, получением образовательных услуг, или же ваши близкие попали в сложную жизненную ситуацию, то пишите на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.