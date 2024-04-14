В Перми эвакуировали преподавателей и студентов ПГНИУ

15 апреля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Пожарная сигнализация сработала в восьмом корпусе ПГНИУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском государственном национальном исследовательском университете сегодня пришлось эвакуировать преподавателей и студентов. Причиной послужила пожарная сигнализация, которая сработала в здании восьмого корпуса. «В восьмом корпусе университета сработала пожарная сигнализация. Система безопасности сработала в штатном режиме. Сотрудники и студенты покинули здание самостоятельно. Эвакуация прошла в нормативное время. Образовательный процесс продолжается», — сообщил telegram-канал ПГНИУ. Ранее в Перми эвакуировали учащихся и сотрудников государственного медицинского университета имени Е.А. Вагнера. Причиной послужила бесхозная сумка, найденная на территории вуза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском государственном национальном исследовательском университете сегодня пришлось эвакуировать преподавателей и студентов. Причиной послужила пожарная сигнализация, которая сработала в здании восьмого корпуса. «В восьмом корпусе университета сработала пожарная сигнализация. Система безопасности сработала в штатном режиме. Сотрудники и студенты покинули здание самостоятельно. Эвакуация прошла в нормативное время. Образовательный процесс продолжается», — сообщил telegram-канал ПГНИУ. Ранее в Перми эвакуировали учащихся и сотрудников государственного медицинского университета имени Е.А. Вагнера. Причиной послужила бесхозная сумка, найденная на территории вуза.