14 апреля 2024

В Перми эвакуировали преподавателей и студентов ПГНИУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Кампус ПГНИУ. Пермь, фонтан одуванчик, студенческий кампус пгниу, пермский университет
Пожарная сигнализация сработала в восьмом корпусе ПГНИУ Фото:

В Пермском государственном национальном исследовательском университете сегодня пришлось эвакуировать преподавателей и студентов. Причиной послужила пожарная сигнализация, которая сработала в здании восьмого корпуса.

«В восьмом корпусе университета сработала пожарная сигнализация. Система безопасности сработала в штатном режиме. Сотрудники и студенты покинули здание самостоятельно. Эвакуация прошла в нормативное время. Образовательный процесс продолжается», — сообщил telegram-канал ПГНИУ.

Ранее в Перми эвакуировали учащихся и сотрудников государственного медицинского университета имени Е.А. Вагнера. Причиной послужила бесхозная сумка, найденная на территории вуза.

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В Пермском государственном национальном исследовательском университете сегодня пришлось эвакуировать преподавателей и студентов. Причиной послужила пожарная сигнализация, которая сработала в здании восьмого корпуса. «В восьмом корпусе университета сработала пожарная сигнализация. Система безопасности сработала в штатном режиме. Сотрудники и студенты покинули здание самостоятельно. Эвакуация прошла в нормативное время. Образовательный процесс продолжается», — сообщил telegram-канал ПГНИУ. Ранее в Перми эвакуировали учащихся и сотрудников государственного медицинского университета имени Е.А. Вагнера. Причиной послужила бесхозная сумка, найденная на территории вуза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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