В Перми эвакуировали преподавателей и студентов ПГНИУ

В Пермском государственном национальном исследовательском университете сегодня пришлось эвакуировать преподавателей и студентов. Причиной послужила пожарная сигнализация, которая сработала в здании восьмого корпуса.
«В восьмом корпусе университета сработала пожарная сигнализация. Система безопасности сработала в штатном режиме. Сотрудники и студенты покинули здание самостоятельно. Эвакуация прошла в нормативное время. Образовательный процесс продолжается», — сообщил telegram-канал ПГНИУ.
Ранее в Перми эвакуировали учащихся и сотрудников государственного медицинского университета имени Е.А. Вагнера. Причиной послужила бесхозная сумка, найденная на территории вуза.
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В Пермском государственном национальном исследовательском университете сегодня пришлось эвакуировать преподавателей и студентов. Причиной послужила пожарная сигнализация, которая сработала в здании восьмого корпуса. «В восьмом корпусе университета сработала пожарная сигнализация. Система безопасности сработала в штатном режиме. Сотрудники и студенты покинули здание самостоятельно. Эвакуация прошла в нормативное время. Образовательный процесс продолжается», — сообщил telegram-канал ПГНИУ. Ранее в Перми эвакуировали учащихся и сотрудников государственного медицинского университета имени Е.А. Вагнера. Причиной послужила бесхозная сумка, найденная на территории вуза.