Челябинцы стали больше покупать китайские дизельные авто с пробегом

«Автотека»: в Челябинске вырос интерес к китайским авто с пробегом

16 апреля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали интересоваться китайскими машинами с пробегом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска все чаще предпочитают покупать китайские дизельные авто с пробегом. Как URA.RU заявили в пресс-службе сервиса «Автотека», модели из КНР вошли в топ-5 самых покупаемых машин среди транспортных средств старше пяти лет с минимальным пробегом. «Китайские бренды BAW и Great Wall показали хорошие результаты, войдя в топ-5 марок дизельных автомобилей с пробегом от 50 до 100 тысяч километров, которыми на платформе интересуются пользователи. Самыми популярными оказались Kia и BMW. Также в тройку лидеров вошел Land Rover», — сообщили в офисе сервиса. Исследование затронуло период с января 2023 года по март 2024 года. Среди моделей пользователи чаще всего проверяли параметры «корейца» Kia Sorento Prime. На второй строчке рейтинга расположился люксовый кроссовер BMW X4. Третью строчку занял премиальный компактный кроссовер Range Rover Evoque. Четвертое и пятое места в этом топе принадлежат китайским брендам: китайскому грузовику категории B BAW Fenix и утилитарному SUV Great WallHover H5. Руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев призвал внимательно проверять историю автомобиля, если он был в употреблении несколько лет. Именно с такими целями челябинцы приходят на страницу сервиса «Автотека». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска все чаще предпочитают покупать китайские дизельные авто с пробегом. Как URA.RU заявили в пресс-службе сервиса «Автотека», модели из КНР вошли в топ-5 самых покупаемых машин среди транспортных средств старше пяти лет с минимальным пробегом. «Китайские бренды BAW и Great Wall показали хорошие результаты, войдя в топ-5 марок дизельных автомобилей с пробегом от 50 до 100 тысяч километров, которыми на платформе интересуются пользователи. Самыми популярными оказались Kia и BMW. Также в тройку лидеров вошел Land Rover», — сообщили в офисе сервиса. Исследование затронуло период с января 2023 года по март 2024 года. Среди моделей пользователи чаще всего проверяли параметры «корейца» Kia Sorento Prime. На второй строчке рейтинга расположился люксовый кроссовер BMW X4. Третью строчку занял премиальный компактный кроссовер Range Rover Evoque. Четвертое и пятое места в этом топе принадлежат китайским брендам: китайскому грузовику категории B BAW Fenix и утилитарному SUV Great WallHover H5. Руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев призвал внимательно проверять историю автомобиля, если он был в употреблении несколько лет. Именно с такими целями челябинцы приходят на страницу сервиса «Автотека».