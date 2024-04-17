Депутата гордумы Жигулевска задержали за взятку в 3 млн рублей

17 апреля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Николай Радайкин не смог объяснить, откуда у него крупная сумма денег Фото: Игорь Пантин © URA.RU Заместитель председателя городской думы Жигулевска и руководитель муниципального предприятия «Жигулевскстройзаказчик» Николай Радайкин был задержан в момент получения взятки в размере трех миллионов рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, Радайкин требовал эту сумму от коммерческой организации за предоставление субподряда на выполнение работ по ремонту систем водоснабжения города. «„Откат“ в три млн рублей он вымогал у коммерческой структуры за субподряд на ремонт сетей городского водоснабжения Жигулевска», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале . По его словам, в ходе обысков у Радайкина обнаружили крупные суммы наличных, происхождение которых он не смог объяснить. Действия депутата гордумы подтверждают версию о системном коррупционном промысле. Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело против Радайкина по статье 290 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки. Ранее сообщалось, что Московский городской суд принял к повторному рассмотрению дело о взятке в 3,2 млрд рублей в отношении бывшего депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой. Прежний приговор был отменен после того, как адвокаты Белоусова обжаловали его в Верховном суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель председателя городской думы Жигулевска и руководитель муниципального предприятия «Жигулевскстройзаказчик» Николай Радайкин был задержан в момент получения взятки в размере трех миллионов рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, Радайкин требовал эту сумму от коммерческой организации за предоставление субподряда на выполнение работ по ремонту систем водоснабжения города. «„Откат“ в три млн рублей он вымогал у коммерческой структуры за субподряд на ремонт сетей городского водоснабжения Жигулевска», — сообщил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, в ходе обысков у Радайкина обнаружили крупные суммы наличных, происхождение которых он не смог объяснить. Действия депутата гордумы подтверждают версию о системном коррупционном промысле. Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело против Радайкина по статье 290 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки. Ранее сообщалось, что Московский городской суд принял к повторному рассмотрению дело о взятке в 3,2 млрд рублей в отношении бывшего депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой. Прежний приговор был отменен после того, как адвокаты Белоусова обжаловали его в Верховном суде.