Обладательница титулов «Мисс Екатеринбург-2014» и «Мисс Россия-2015» София Никитчук оказалась посреди затопленного торгового центра в Дубае с люксовыми бутиками. Видео потопа девушка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
«Dubai Mall Fashion Avenue: „Шанелю“ — конец, „Версаче“ — конец. Просто жесть, моим кроссовкам — конец», — посетовала Никитчук.
В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ОАЭ ситуацию урегулируют раньше. В местных аэропортах застряли уральские туристы.
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