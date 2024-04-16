16 апреля 2024

Уральская красавица Никитчук оказалась посреди тонущего «Дубай Молла». Видео

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"Мисс Россия 2015" София Никитчук. Пресс-конференция. Екатеринбург, никитчук софия
София Никитчук сняла потоп в главном торговом центре Дубая Фото:

Обладательница титулов «Мисс Екатеринбург-2014» и «Мисс Россия-2015» София Никитчук оказалась посреди затопленного торгового центра в Дубае с люксовыми бутиками. Видео потопа девушка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Dubai Mall Fashion Avenue: „Шанелю“ — конец, „Версаче“ — конец. Просто жесть, моим кроссовкам — конец», — посетовала Никитчук.

В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ОАЭ ситуацию урегулируют раньше. В местных аэропортах застряли уральские туристы.

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Обладательница титулов «Мисс Екатеринбург-2014» и «Мисс Россия-2015» София Никитчук оказалась посреди затопленного торгового центра в Дубае с люксовыми бутиками. Видео потопа девушка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Dubai Mall Fashion Avenue: „Шанелю“ — конец, „Версаче“ — конец. Просто жесть, моим кроссовкам — конец», — посетовала Никитчук. В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ОАЭ ситуацию урегулируют раньше. В местных аэропортах застряли уральские туристы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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