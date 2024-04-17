Главного нотариуса Подмосковья отправили в колонию на пять лет

17 апреля 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

Смирнов будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова отправили в колонию на пять лет за коммерческий подкуп. Об этом сообщает суд общей юрисдикции Москвы. «Приговором Замоскворецкого райсуда Москвы Станислав Смирнов Станислав признан виновным в коммерческом подкупе. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в 25 млн рублей в доход государства», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города». По данным следствия, в 2021 году Смирнов получил подкуп в размере пяти млн рублей за назначение родственника одного из знакомых нотариусом в столичном регионе. В ходе задержания и обыска у него дома были обнаружены более 20 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова отправили в колонию на пять лет за коммерческий подкуп. Об этом сообщает суд общей юрисдикции Москвы. «Приговором Замоскворецкого райсуда Москвы Станислав Смирнов Станислав признан виновным в коммерческом подкупе. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в 25 млн рублей в доход государства», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города». По данным следствия, в 2021 году Смирнов получил подкуп в размере пяти млн рублей за назначение родственника одного из знакомых нотариусом в столичном регионе. В ходе задержания и обыска у него дома были обнаружены более 20 млн рублей.