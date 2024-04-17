17 апреля 2024

Главного нотариуса Подмосковья отправили в колонию на пять лет

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, судебное заседание, судьи, судья, суд
Смирнов будет отбывать срок в колонии строгого режима Фото:

Главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова отправили в колонию на пять лет за коммерческий подкуп. Об этом сообщает суд общей юрисдикции Москвы.

«Приговором Замоскворецкого райсуда Москвы Станислав Смирнов Станислав признан виновным в коммерческом подкупе. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в 25 млн рублей в доход государства», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города».

По данным следствия, в 2021 году Смирнов получил подкуп в размере пяти млн рублей за назначение родственника одного из знакомых нотариусом в столичном регионе. В ходе задержания и обыска у него дома были обнаружены более 20 млн рублей.

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Главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова отправили в колонию на пять лет за коммерческий подкуп. Об этом сообщает суд общей юрисдикции Москвы. «Приговором Замоскворецкого райсуда Москвы Станислав Смирнов Станислав признан виновным в коммерческом подкупе. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в 25 млн рублей в доход государства», — сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города». По данным следствия, в 2021 году Смирнов получил подкуп в размере пяти млн рублей за назначение родственника одного из знакомых нотариусом в столичном регионе. В ходе задержания и обыска у него дома были обнаружены более 20 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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