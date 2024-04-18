The Economist: у ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири

18 апреля 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Украина располагает беспилотниками, способными долететь до Сибири, пишет The Economist Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ВСУ появились новые беспилотные летательные аппараты с дальностью полета до 3000 километров, способные достичь Сибири. Об этом пишет журнал The Economist. Новость по теме Россия пересматривает систему защиты от дронов ВСУ «Лучшая из новых моделей БПЛА имеет запас хода 3000 километров и способна добраться до Сибири», — говорится в материале журнала. Там добавили, что создание этой программы было обусловлено нежеланием Запада предоставлять Украине оружие дальнего действия. Украина, по информации Bild, уже получила беспилотники «Сокол-3000», способные атаковать объекты на Урале и в Заполярье. По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, новые украинские БПЛА угрожают России и заставляют улучшать систему ПВО, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ВСУ появились новые беспилотные летательные аппараты с дальностью полета до 3000 километров, способные достичь Сибири. Об этом пишет журнал The Economist. «Лучшая из новых моделей БПЛА имеет запас хода 3000 километров и способна добраться до Сибири», — говорится в материале журнала. Там добавили, что создание этой программы было обусловлено нежеланием Запада предоставлять Украине оружие дальнего действия. Украина, по информации Bild, уже получила беспилотники «Сокол-3000», способные атаковать объекты на Урале и в Заполярье. По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, новые украинские БПЛА угрожают России и заставляют улучшать систему ПВО, передает Pravda.Ru.