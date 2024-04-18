18 апреля 2024

Чиновник мэрии Сургута возглавит крупную управляющую компанию

Замдиректора ДИЗО мэрии Сургута Алексеев станет директором УК «Сургутсервис»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
В мэрии Сургута Сергей Алексеев проработал почти семь лет Фото:

Заместитель директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев уходит в отставку и возглавит одну из крупнейших управляющих компаний города. Об этом URA.RU сообщил источник в политистеблишменте города.

«Алексеев в мэрии отвечал за переселение из аварийного жилья. В этом году программа заканчивает свою работу и он захотел вновь уйти в коммунальный бизнес. Откуда в свое время и пришел на муниципальную службу. 22 апреля у него последний рабочий день», — рассказал инсайдер.

Сам Алексеев в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о своей отставке. «С 23 апреля я приступаю к работе в качестве директора управляющей компании „Сургутсервис“. Ухожу из городской администрации с чувством выполненного долга», — рассказал Алексеев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев уходит в отставку и возглавит одну из крупнейших управляющих компаний города. Об этом URA.RU сообщил источник в политистеблишменте города. «Алексеев в мэрии отвечал за переселение из аварийного жилья. В этом году программа заканчивает свою работу и он захотел вновь уйти в коммунальный бизнес. Откуда в свое время и пришел на муниципальную службу. 22 апреля у него последний рабочий день», — рассказал инсайдер. Сам Алексеев в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о своей отставке. «С 23 апреля я приступаю к работе в качестве директора управляющей компании „Сургутсервис“. Ухожу из городской администрации с чувством выполненного долга», — рассказал Алексеев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...