Чиновник мэрии Сургута возглавит крупную управляющую компанию

Заместитель директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев уходит в отставку и возглавит одну из крупнейших управляющих компаний города. Об этом URA.RU сообщил источник в политистеблишменте города.
«Алексеев в мэрии отвечал за переселение из аварийного жилья. В этом году программа заканчивает свою работу и он захотел вновь уйти в коммунальный бизнес. Откуда в свое время и пришел на муниципальную службу. 22 апреля у него последний рабочий день», — рассказал инсайдер.
Сам Алексеев в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о своей отставке. «С 23 апреля я приступаю к работе в качестве директора управляющей компании „Сургутсервис“. Ухожу из городской администрации с чувством выполненного долга», — рассказал Алексеев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!