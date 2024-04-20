20 апреля 2024
19 апреля 2024

Огромные круги загорелись в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача спецтехники авиалесоохране. Свердловская область, пожарная машина, пожарный автомобиль
На место происшествия приехали пожарные (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге ночью 21 апреля на поле с сухой травой загорелись круги. Инцидент произошел на улице Рощинская, сообщили очевидцы происшествия.

«В Екатеринбурге на улице Рощинская горит поле», — сообщили свидетели произошедшего telegram-каналу «Безумный ЕКБ». На месте возгорания работают сотрудники МЧС, стоит пожарная техника.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге ночью 21 апреля на поле с сухой травой загорелись круги. Инцидент произошел на улице Рощинская, сообщили очевидцы происшествия. «В Екатеринбурге на улице Рощинская горит поле», — сообщили свидетели произошедшего telegram-каналу «Безумный ЕКБ». На месте возгорания работают сотрудники МЧС, стоит пожарная техника. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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