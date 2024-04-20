На место происшествия приехали пожарные (архивное фото)
В Екатеринбурге ночью 21 апреля на поле с сухой травой загорелись круги. Инцидент произошел на улице Рощинская, сообщили очевидцы происшествия.
«В Екатеринбурге на улице Рощинская горит поле», — сообщили свидетели произошедшего telegram-каналу «Безумный ЕКБ». На месте возгорания работают сотрудники МЧС, стоит пожарная техника.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
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