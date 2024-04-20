20 апреля 2024

В Екатеринбурге массовая драка закончилась стрельбой

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Сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта (архивное фото) Фото:

Ночью 21 апреля в Екатеринбурге на улице Стрелочников, 2 произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщили очевидцы.

«Сегодня на Стрелочников 2, произошла массовая драка… переросшая в итоге в стрельбу из травматического пистолета. Пули попали в жилой дом», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там рассказали, что сообщений от участников конфликта, а также из медицинских учреждений не поступало. Зарегистрировано лишь одно сообщение о повреждение стекла в доме. Сотрудники полиции организовали проверку.

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Ночью 21 апреля в Екатеринбурге на улице Стрелочников, 2 произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня на Стрелочников 2, произошла массовая драка… переросшая в итоге в стрельбу из травматического пистолета. Пули попали в жилой дом», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там рассказали, что сообщений от участников конфликта, а также из медицинских учреждений не поступало. Зарегистрировано лишь одно сообщение о повреждение стекла в доме. Сотрудники полиции организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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