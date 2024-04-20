В Екатеринбурге массовая драка закончилась стрельбой

21 апреля 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ночью 21 апреля в Екатеринбурге на улице Стрелочников, 2 произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня на Стрелочников 2, произошла массовая драка… переросшая в итоге в стрельбу из травматического пистолета. Пули попали в жилой дом», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там рассказали, что сообщений от участников конфликта, а также из медицинских учреждений не поступало. Зарегистрировано лишь одно сообщение о повреждение стекла в доме. Сотрудники полиции организовали проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью 21 апреля в Екатеринбурге на улице Стрелочников, 2 произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщили очевидцы. «Сегодня на Стрелочников 2, произошла массовая драка… переросшая в итоге в стрельбу из травматического пистолета. Пули попали в жилой дом», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там рассказали, что сообщений от участников конфликта, а также из медицинских учреждений не поступало. Зарегистрировано лишь одно сообщение о повреждение стекла в доме. Сотрудники полиции организовали проверку.