В Екатеринбурге массовая драка закончилась стрельбой

Ночью 21 апреля в Екатеринбурге на улице Стрелочников, 2 произошла массовая драка, которая закончилась стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщили очевидцы.
«Сегодня на Стрелочников 2, произошла массовая драка… переросшая в итоге в стрельбу из травматического пистолета. Пули попали в жилой дом», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там рассказали, что сообщений от участников конфликта, а также из медицинских учреждений не поступало. Зарегистрировано лишь одно сообщение о повреждение стекла в доме. Сотрудники полиции организовали проверку.
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