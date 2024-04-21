Пермская фабрика стала финалистом чемпионата России по спортивному бизнесу

22 апреля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

На всероссийскую премию были номинированы несколько пермских проектов и компаний Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Москве подвели итоги всероссийской премии СБК. В шорт-лист VII чемпионата России по спортивному бизнесу вошла пермская фабрика «Трек», которая производит экипировку для спортсменов и военных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Производитель спортивной экипировки и инвентаря из Перми „Трек“ вошел в число лучших российских благодаря первому в нашей стране производству футбольных сороконожек, коньков и лыжных ботинок для массового катания, экипировки для единоборств и командных видов спорта, сотрудничеству с федерацией Регби России, а также одежды для художественной гимнастики. За прошлый год компания произвела более 500 тысяч комплектов экипировки и порядка 300 тысяч пар спортивной обуви», — рассказали в пресс-службе компании корреспонденту агентства. На сайте премии сказано, что также в ней принял участие пермский девелопер «Орсо групп». Жюри мероприятия высоко оценило универсальную спортивную площадку «Бодрость» в микрорайоне Садовом. Но главный приз в номинации «Девелопер года» пермский застройщик не получил. Кроме этого в шорт-лист премии вошли пермская Многофункциональная арена в номинации «Проект года» и Пермский край в номинации «Спортивный регион года», но победу одержал МФК «Олимпийский» в Москве и республика Татарстан. Премия СБК проводится в седьмой раз. Ранее она проходила под названием Sport Business Awards. В VII чемпионате России по спортивному бизнесу определялись лучшие менеджеры, объекты, события, журналисты, блогеры и производители в 31 номинации. Победителей выбирал независимый экспертный совет, состоящий из лидеров спортивной индустрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве подвели итоги всероссийской премии СБК. В шорт-лист VII чемпионата России по спортивному бизнесу вошла пермская фабрика «Трек», которая производит экипировку для спортсменов и военных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Производитель спортивной экипировки и инвентаря из Перми „Трек“ вошел в число лучших российских благодаря первому в нашей стране производству футбольных сороконожек, коньков и лыжных ботинок для массового катания, экипировки для единоборств и командных видов спорта, сотрудничеству с федерацией Регби России, а также одежды для художественной гимнастики. За прошлый год компания произвела более 500 тысяч комплектов экипировки и порядка 300 тысяч пар спортивной обуви», — рассказали в пресс-службе компании корреспонденту агентства. На сайте премии сказано, что также в ней принял участие пермский девелопер «Орсо групп». Жюри мероприятия высоко оценило универсальную спортивную площадку «Бодрость» в микрорайоне Садовом. Но главный приз в номинации «Девелопер года» пермский застройщик не получил. Кроме этого в шорт-лист премии вошли пермская Многофункциональная арена в номинации «Проект года» и Пермский край в номинации «Спортивный регион года», но победу одержал МФК «Олимпийский» в Москве и республика Татарстан. Премия СБК проводится в седьмой раз. Ранее она проходила под названием Sport Business Awards. В VII чемпионате России по спортивному бизнесу определялись лучшие менеджеры, объекты, события, журналисты, блогеры и производители в 31 номинации. Победителей выбирал независимый экспертный совет, состоящий из лидеров спортивной индустрии.