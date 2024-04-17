17 апреля 2024

Власти Пермского края передумали увеличивать стоимость спортивной арены

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, арена, спорт, пустые трибуны, сидени на стадионе
На строительство потратят 19,4 млрд рублей Фото:

В Перми второй раз объявили конкурс на поиск подрядчика для строительства многофункциональной спортивной арены. Начальная цена осталась без изменений — 19,4 млрд рублей.

«Объект закупки: выполнение комплекса работ по объекту „Многофункциональная спортивная арена“ (г. Перми, Дзержинский район). Начальная цена — 19,4 млрд рублей», — сообщается на сайте ЕИС закупки.

В документации к конкурсу сказано, что заявки принимаются до 3 мая 2024 года, а победителя объявят 13 мая. Также не изменились характеристика самого спорткомплекса. Он будет иметь пять этажей и две арены: основную и тренировочную. На основной установят 10 тысяч мест для зрителей, а на тренировочной — 500 мест.

Стоимость строительства спортивной арены пересматривали дважды. Летом 2023 года объект оценили в 18,6 млрд рублей. Но в начале декабря 2023 года стоимость подняли до 19,4 млрд рублей. Тогда же объявили первый конкурс на поиск подрядчика. Позже его отменили, так как из-за повышения ключевой ставки Центробанка краевые власти решили еще раз рассчитать стоимость объекта.

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В Перми второй раз объявили конкурс на поиск подрядчика для строительства многофункциональной спортивной арены. Начальная цена осталась без изменений — 19,4 млрд рублей. «Объект закупки: выполнение комплекса работ по объекту „Многофункциональная спортивная арена“ (г. Перми, Дзержинский район). Начальная цена — 19,4 млрд рублей», — сообщается на сайте ЕИС закупки. В документации к конкурсу сказано, что заявки принимаются до 3 мая 2024 года, а победителя объявят 13 мая. Также не изменились характеристика самого спорткомплекса. Он будет иметь пять этажей и две арены: основную и тренировочную. На основной установят 10 тысяч мест для зрителей, а на тренировочной — 500 мест. Стоимость строительства спортивной арены пересматривали дважды. Летом 2023 года объект оценили в 18,6 млрд рублей. Но в начале декабря 2023 года стоимость подняли до 19,4 млрд рублей. Тогда же объявили первый конкурс на поиск подрядчика. Позже его отменили, так как из-за повышения ключевой ставки Центробанка краевые власти решили еще раз рассчитать стоимость объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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