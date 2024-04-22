Общество Путин поздравил российских евреев 22 апреля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что еврейская община РФ вносит значимый вклад в укрепление межнационального диалога в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил евреев, проживающих на территории страны, с праздником Песах. Пост с его словами выложен на сайте Кремля. «Поздравляю российских евреев с праздником Песах <…> Желаю вам успехов и всего наилучшего», — говорится в обращении президента на сайте Кремля . Президент отметил, что этот древний праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа: об избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы. Песах также символизирует торжество добра и справедливости. Новость по теме Песах 2024: что это за праздник и чем отличается от Пасхи Путин заявил, что еврейская община РФ вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Она участвует в воспитании молодежи, в делах просвещения, заботится о сбережении духовно-нравственных и семейных ценностей. Президент отметил, что такая работа достояна признания. Песах является одним из ключевых религиозных праздников в иудаизме, отмечающим Исход евреев из Египта и их освобождение из рабства. Праздник начнется вечером 22 апреля и продлится до вечера 30 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин поздравил евреев, проживающих на территории страны, с праздником Песах. Пост с его словами выложен на сайте Кремля. «Поздравляю российских евреев с праздником Песах <…> Желаю вам успехов и всего наилучшего», — говорится в обращении президента на сайте Кремля. Президент отметил, что этот древний праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа: об избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы. Песах также символизирует торжество добра и справедливости. Путин заявил, что еврейская община РФ вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Она участвует в воспитании молодежи, в делах просвещения, заботится о сбережении духовно-нравственных и семейных ценностей. Президент отметил, что такая работа достояна признания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям