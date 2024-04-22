Путин поздравил российских евреев

Президент России Владимир Путин поздравил евреев, проживающих на территории страны, с праздником Песах. Пост с его словами выложен на сайте Кремля.
«Поздравляю российских евреев с праздником Песах <…> Желаю вам успехов и всего наилучшего», — говорится в обращении президента на сайте Кремля. Президент отметил, что этот древний праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа: об избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы. Песах также символизирует торжество добра и справедливости.
Путин заявил, что еврейская община РФ вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Она участвует в воспитании молодежи, в делах просвещения, заботится о сбережении духовно-нравственных и семейных ценностей. Президент отметил, что такая работа достояна признания.
Песах является одним из ключевых религиозных праздников в иудаизме, отмечающим Исход евреев из Египта и их освобождение из рабства. Праздник начнется вечером 22 апреля и продлится до вечера 30 апреля.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Президент России Владимир Путин поздравил евреев, проживающих на территории страны, с праздником Песах. Пост с его словами выложен на сайте Кремля. «Поздравляю российских евреев с праздником Песах <…> Желаю вам успехов и всего наилучшего», — говорится в обращении президента на сайте Кремля. Президент отметил, что этот древний праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа: об избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы. Песах также символизирует торжество добра и справедливости. Путин заявил, что еврейская община РФ вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Она участвует в воспитании молодежи, в делах просвещения, заботится о сбережении духовно-нравственных и семейных ценностей. Президент отметил, что такая работа достояна признания.