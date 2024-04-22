Путин поздравил российских евреев

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что еврейская община РФ вносит значимый вклад в укрепление межнационального диалога в стране Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил евреев, проживающих на территории страны, с праздником Песах. Пост с его словами выложен на сайте Кремля.

«Поздравляю российских евреев с праздником Песах <…> Желаю вам успехов и всего наилучшего», — говорится в обращении президента на сайте Кремля. Президент отметил, что этот древний праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа: об избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы. Песах также символизирует торжество добра и справедливости.

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Путин заявил, что еврейская община РФ вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Она участвует в воспитании молодежи, в делах просвещения, заботится о сбережении духовно-нравственных и семейных ценностей. Президент отметил, что такая работа достояна признания.

Песах является одним из ключевых религиозных праздников в иудаизме, отмечающим Исход евреев из Египта и их освобождение из рабства. Праздник начнется вечером 22 апреля и продлится до вечера 30 апреля.

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Президент России Владимир Путин поздравил евреев, проживающих на территории страны, с праздником Песах. Пост с его словами выложен на сайте Кремля. «Поздравляю российских евреев с праздником Песах <…> Желаю вам успехов и всего наилучшего», — говорится в обращении президента на сайте Кремля. Президент отметил, что этот древний праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа: об избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы. Песах также символизирует торжество добра и справедливости. Путин заявил, что еврейская община РФ вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в стране. Она участвует в воспитании молодежи, в делах просвещения, заботится о сбережении духовно-нравственных и семейных ценностей. Президент отметил, что такая работа достояна признания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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