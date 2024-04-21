21 апреля 2024

Сколько стоит аренда дачи в Пермском крае

В Пермском крае предлагают взять дачи в аренду за 9 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, дача, дачный домик
Чаще всего предлагают арендовать двухэтажные дома Фото:

В Пермском крае стоимость аренды двухэтажных загородных домов в среднем составляет 9 тысяч рублей в сутки. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Путешествия».

«В Пермском крае аренда одноэтажных домов стоит в среднем 5 тысяч рублей в сутки, двухэтажных — 9 тысяч рублей, трехэтажных — 10 тысяч рублей. Доля одноэтажных загородных объектов для посуточной аренды в регионе составляет — 38%, двухэтажных — 59%, а трехэтажных — 3%», — сказано в исследовании.

Аналитики добавили, что стоимость коттеджей за год выросла. Это касается не только Пермского края, но и всей России. В стране больше подорожали одноэтажные дачи — на 25%. Двухэтажные выросли в цене на 14%, а трехэтажные на 8%. При этом количество объектов для сдачи тоже увеличилось. Прирост составил 58%.

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В Пермском крае стоимость аренды двухэтажных загородных домов в среднем составляет 9 тысяч рублей в сутки. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Путешествия». «В Пермском крае аренда одноэтажных домов стоит в среднем 5 тысяч рублей в сутки, двухэтажных — 9 тысяч рублей, трехэтажных — 10 тысяч рублей. Доля одноэтажных загородных объектов для посуточной аренды в регионе составляет — 38%, двухэтажных — 59%, а трехэтажных — 3%», — сказано в исследовании. Аналитики добавили, что стоимость коттеджей за год выросла. Это касается не только Пермского края, но и всей России. В стране больше подорожали одноэтажные дачи — на 25%. Двухэтажные выросли в цене на 14%, а трехэтажные на 8%. При этом количество объектов для сдачи тоже увеличилось. Прирост составил 58%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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