Сколько стоит аренда дачи в Пермском крае

В Пермском крае предлагают взять дачи в аренду за 9 тысяч рублей

22 апреля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Чаще всего предлагают арендовать двухэтажные дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае стоимость аренды двухэтажных загородных домов в среднем составляет 9 тысяч рублей в сутки. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Путешествия». «В Пермском крае аренда одноэтажных домов стоит в среднем 5 тысяч рублей в сутки, двухэтажных — 9 тысяч рублей, трехэтажных — 10 тысяч рублей. Доля одноэтажных загородных объектов для посуточной аренды в регионе составляет — 38%, двухэтажных — 59%, а трехэтажных — 3%», — сказано в исследовании. Аналитики добавили, что стоимость коттеджей за год выросла. Это касается не только Пермского края, но и всей России. В стране больше подорожали одноэтажные дачи — на 25%. Двухэтажные выросли в цене на 14%, а трехэтажные на 8%. При этом количество объектов для сдачи тоже увеличилось. Прирост составил 58%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае стоимость аренды двухэтажных загородных домов в среднем составляет 9 тысяч рублей в сутки. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Путешествия». «В Пермском крае аренда одноэтажных домов стоит в среднем 5 тысяч рублей в сутки, двухэтажных — 9 тысяч рублей, трехэтажных — 10 тысяч рублей. Доля одноэтажных загородных объектов для посуточной аренды в регионе составляет — 38%, двухэтажных — 59%, а трехэтажных — 3%», — сказано в исследовании. Аналитики добавили, что стоимость коттеджей за год выросла. Это касается не только Пермского края, но и всей России. В стране больше подорожали одноэтажные дачи — на 25%. Двухэтажные выросли в цене на 14%, а трехэтажные на 8%. При этом количество объектов для сдачи тоже увеличилось. Прирост составил 58%.