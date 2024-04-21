21 апреля 2024

Суд арестовал жителя ХМАО, который в соцсети подписался нацистским приветствием

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, статья, судья, суд
Судья назначил югорчанину пять суток ареста Фото:

Житель Нефтеюганска был арестован городским судом за нацистскую символику и неонацистское приветствие, которыми он подписал свою адресную строку в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщается в базе данных суда.

«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток без конфискации», — сообщается в картотеке.

Югорчанин был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Свою вину подсудимый признал и обязался изменить провокационную адресную строку.

Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО оштрафовал заключенного за экстремистские татуировки. Ему назначили штраф в 1000 рублей.

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Житель Нефтеюганска был арестован городским судом за нацистскую символику и неонацистское приветствие, которыми он подписал свою адресную строку в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщается в базе данных суда. «Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток без конфискации», — сообщается в картотеке. Югорчанин был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Свою вину подсудимый признал и обязался изменить провокационную адресную строку. Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО оштрафовал заключенного за экстремистские татуировки. Ему назначили штраф в 1000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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