Суд арестовал жителя ХМАО, который в соцсети подписался нацистским приветствием

Судья назначил югорчанину пять суток ареста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Нефтеюганска был арестован городским судом за нацистскую символику и неонацистское приветствие, которыми он подписал свою адресную строку в соцсети «Вконтакте». Об этом сообщается в базе данных суда.

«Признать [подсудимого] виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на пять суток без конфискации», — сообщается в картотеке.

Югорчанин был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Свою вину подсудимый признал и обязался изменить провокационную адресную строку.

Ранее URA.RU писало, что суд в ХМАО оштрафовал заключенного за экстремистские татуировки. Ему назначили штраф в 1000 рублей.