Общество В Челябинске ребенок не вернулся со школы. Фото 23 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 + Возможно, ребенок пешком возвращается домой (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске пропал 14-летний мальчик, который не вернулся домой со второй смены из школы №116. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «Пропал Лев Л. 14 лет. 22 апреля ушел из школы №116 по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Эльтонская, д. 16А и до сих пор его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте». В школе он учился во вторую смену. Рост мальчика около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые. Особые приметы — ребенок носит очки. Был одет в серую куртку, черные брюки и туфли. Телефон мальчика не отвечает. Есть информация, что он сел в автобус №2, уснул, а сейчас пешком возвращается домой. Челябинцев просят обратить внимание на идущих по улице детей. В Челябинске пропал 14-летний мальчик «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске пропал 14-летний мальчик, который не вернулся домой со второй смены из школы №116. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «Пропал Лев Л. 14 лет. 22 апреля ушел из школы №116 по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Эльтонская, д. 16А и до сих пор его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте». В школе он учился во вторую смену. Рост мальчика около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые. Особые приметы — ребенок носит очки. Был одет в серую куртку, черные брюки и туфли. Телефон мальчика не отвечает. Есть информация, что он сел в автобус №2, уснул, а сейчас пешком возвращается домой. Челябинцев просят обратить внимание на идущих по улице детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям