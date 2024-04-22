В Челябинске пропал 14-летний мальчик, который не вернулся домой со второй смены из школы №116. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.
«Пропал Лев Л. 14 лет. 22 апреля ушел из школы №116 по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Эльтонская, д. 16А и до сих пор его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте». В школе он учился во вторую смену.
Рост мальчика около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые. Особые приметы — ребенок носит очки. Был одет в серую куртку, черные брюки и туфли. Телефон мальчика не отвечает. Есть информация, что он сел в автобус №2, уснул, а сейчас пешком возвращается домой. Челябинцев просят обратить внимание на идущих по улице детей.
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