22 апреля 2024

В Челябинске ребенок не вернулся со школы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Дети, школьники". Тюмень, портфель, дети, школьники
Возможно, ребенок пешком возвращается домой (фото из архива) Фото:

В Челябинске пропал 14-летний мальчик, который не вернулся домой со второй смены из школы №116. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда.

«Пропал Лев Л. 14 лет. 22 апреля ушел из школы №116 по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Эльтонская, д. 16А и до сих пор его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте». В школе он учился во вторую смену.

Рост мальчика около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые. Особые приметы — ребенок носит очки. Был одет в серую куртку, черные брюки и туфли. Телефон мальчика не отвечает. Есть информация, что он сел в автобус №2, уснул, а сейчас пешком возвращается домой. Челябинцев просят обратить внимание на идущих по улице детей.

В Челябинске пропал 14-летний мальчик
В Челябинске пропал 14-летний мальчик

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В Челябинске пропал 14-летний мальчик, который не вернулся домой со второй смены из школы №116. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда. «Пропал Лев Л. 14 лет. 22 апреля ушел из школы №116 по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Эльтонская, д. 16А и до сих пор его местонахождение не известно», — сообщается в группе «Легион-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте». В школе он учился во вторую смену. Рост мальчика около 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые. Особые приметы — ребенок носит очки. Был одет в серую куртку, черные брюки и туфли. Телефон мальчика не отвечает. Есть информация, что он сел в автобус №2, уснул, а сейчас пешком возвращается домой. Челябинцев просят обратить внимание на идущих по улице детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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