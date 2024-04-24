К майским праздникам в Челябинскую область завезли 374,4 тысячи гвоздик из Китая. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, после проверки партии нарушений не обнаружено. Цветы поступят в продажу.
«Партия алых гвоздик в количестве 374,4 тысячи штук из Китая успешно прошла документарный контроль, осмотр и лабораторные исследования. Нарушений фитосанитарного законодательства и карантинных объектов не выявлено, что позволяет распространять цветы среди населения», — рассказали URA.RU в Россельхозназоре.
Цветы были доставлены получателю, который занимается оптовой и розничной продажей через сеть собственных магазинов в городе и области. Учитывая способность гвоздик к длительному хранению, они сохранят товарный вид не только во время празднования Первомая, но и на День Победы.
Цветы прошли несколько видов контроля
Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора
Гвоздики могут храниться продолжительное время
Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора
Партия насчитывает больше 374 тысяч растений
Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора
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К майским праздникам в Челябинскую область завезли 374,4 тысячи гвоздик из Китая. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, после проверки партии нарушений не обнаружено. Цветы поступят в продажу. «Партия алых гвоздик в количестве 374,4 тысячи штук из Китая успешно прошла документарный контроль, осмотр и лабораторные исследования. Нарушений фитосанитарного законодательства и карантинных объектов не выявлено, что позволяет распространять цветы среди населения», — рассказали URA.RU в Россельхозназоре. Цветы были доставлены получателю, который занимается оптовой и розничной продажей через сеть собственных магазинов в городе и области. Учитывая способность гвоздик к длительному хранению, они сохранят товарный вид не только во время празднования Первомая, но и на День Победы.