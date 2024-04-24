24 апреля 2024

К майским праздникам в Челябинскую область завезли гвоздики из Китая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Гвоздики поступят в торговые точки для реализации населению Фото:

К майским праздникам в Челябинскую область завезли 374,4 тысячи гвоздик из Китая. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, после проверки партии нарушений не обнаружено. Цветы поступят в продажу.

«Партия алых гвоздик в количестве 374,4 тысячи штук из Китая успешно прошла документарный контроль, осмотр и лабораторные исследования. Нарушений фитосанитарного законодательства и карантинных объектов не выявлено, что позволяет распространять цветы среди населения», — рассказали URA.RU в Россельхозназоре.

Цветы были доставлены получателю, который занимается оптовой и розничной продажей через сеть собственных магазинов в городе и области. Учитывая способность гвоздик к длительному хранению, они сохранят товарный вид не только во время празднования Первомая, но и на День Победы.

Цветы прошли несколько видов контроля
Цветы прошли несколько видов контроля
Фото:
Гвоздики могут храниться продолжительное время
Гвоздики могут храниться продолжительное время
Фото:
Партия насчитывает больше 374 тысяч растений
Партия насчитывает больше 374 тысяч растений
Фото:

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К майским праздникам в Челябинскую область завезли 374,4 тысячи гвоздик из Китая. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, после проверки партии нарушений не обнаружено. Цветы поступят в продажу. «Партия алых гвоздик в количестве 374,4 тысячи штук из Китая успешно прошла документарный контроль, осмотр и лабораторные исследования. Нарушений фитосанитарного законодательства и карантинных объектов не выявлено, что позволяет распространять цветы среди населения», — рассказали URA.RU в Россельхозназоре. Цветы были доставлены получателю, который занимается оптовой и розничной продажей через сеть собственных магазинов в городе и области. Учитывая способность гвоздик к длительному хранению, они сохранят товарный вид не только во время празднования Первомая, но и на День Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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