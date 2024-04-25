Суд решил судьбу пермяка за попытку поджечь военкомат

Житель Перми получил 10 лет колонии за попытку поджога военкомата

25 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Суд огласил приговор жителю Перми, попытавшемуся поджечь военкомат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Перми по фамилии Дильмухаметов получил 10 лет колонии строгого режима за попытку поджога одного из городских военкоматов в 2022 году. Мужчина признан виновным по статьям о теракте и содействию террористической деятельности (ст. 205 и 205.1 УК РФ). Информация приводится на сайте Центрального окружного военного суда в Самаре. «Постановлен приговор в отношении Дильмухаметова, признанного виновным в приготовлении к террористическому акту, а также склонении иного лица к террористической деятельности […]. Назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет», — говорится на сайте суда. Первые четыре года лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, а оставшейся срок — в исправительной колонии строгого режима. Судом установлено, что в 2022 году пермяк изготовил самодельные зажигательные устройства и предложил своему знакомому совместно совершить поджог военкомата. Перед осуществлением задуманного горожане осмотрели здание «с целью определения наиболее удобных путей подхода и оставления места преступления». Довести преступный умысел до конца пермяку не удалось — он был задержан правоохранительными органами. Кроме того, суд установил, что Дильмухаметов склонял другого своего знакомого к поджогу военкомата через переписку в соцсети и по электронной почте. Приговор суда в законную силу не вступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми по фамилии Дильмухаметов получил 10 лет колонии строгого режима за попытку поджога одного из городских военкоматов в 2022 году. Мужчина признан виновным по статьям о теракте и содействию террористической деятельности (ст. 205 и 205.1 УК РФ). Информация приводится на сайте Центрального окружного военного суда в Самаре. «Постановлен приговор в отношении Дильмухаметова, признанного виновным в приготовлении к террористическому акту, а также склонении иного лица к террористической деятельности […]. Назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет», — говорится на сайте суда. Первые четыре года лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, а оставшейся срок — в исправительной колонии строгого режима. Судом установлено, что в 2022 году пермяк изготовил самодельные зажигательные устройства и предложил своему знакомому совместно совершить поджог военкомата. Перед осуществлением задуманного горожане осмотрели здание «с целью определения наиболее удобных путей подхода и оставления места преступления». Довести преступный умысел до конца пермяку не удалось — он был задержан правоохранительными органами. Кроме того, суд установил, что Дильмухаметов склонял другого своего знакомого к поджогу военкомата через переписку в соцсети и по электронной почте. Приговор суда в законную силу не вступил.