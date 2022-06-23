23 июня 2022

В Перми расследуется уголовное дело о поджоге военкомата

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкомат Мотовилихинского района. Пермь, военкомат
Расследованием дела о поджоге военкомата занимается полиция Фото:

По факту поджога военкомата в Кировском районе Перми возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Не исключено, что по данному факту будут возбуждены и уголовные дела по другим составам преступлений», — говорят источники «Коммерсант-Прикамье».

О том, что в Перми совершена попытка поджога военкомата на ул. Закамская, 22, сообщил Telegram-канал «Baza». В здание бросили бутылки с зажигательной смесью. Военный комиссар по Пермскому краю назвал информацию фейком.

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По факту поджога военкомата в Кировском районе Перми возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается ГУ МВД России по Пермскому краю. «Не исключено, что по данному факту будут возбуждены и уголовные дела по другим составам преступлений», — говорят источники «Коммерсант-Прикамье». О том, что в Перми совершена попытка поджога военкомата на ул. Закамская, 22, сообщил Telegram-канал «Baza». В здание бросили бутылки с зажигательной смесью. Военный комиссар по Пермскому краю назвал информацию фейком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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