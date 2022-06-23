В Перми расследуется уголовное дело о поджоге военкомата

Расследованием дела о поджоге военкомата занимается полиция Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

По факту поджога военкомата в Кировском районе Перми возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Не исключено, что по данному факту будут возбуждены и уголовные дела по другим составам преступлений», — говорят источники «Коммерсант-Прикамье».

О том, что в Перми совершена попытка поджога военкомата на ул. Закамская, 22, сообщил Telegram-канал «Baza». В здание бросили бутылки с зажигательной смесью. Военный комиссар по Пермскому краю назвал информацию фейком.