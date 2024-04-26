26 апреля 2024

Суд продлил арест экс-главе отдела Роспотребнадзора ХМАО, обвиняемому в коррупции

Экс-глава отдела Роспотребнадзора ХМАО останется под стражей на два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Суд продлил арест Александру Щербакову до 27 июня Фото:

Пыть-Яхский городской суд оставил под стражей до 27 июня 2024 года Александра Щербакова, который обвиняется в коррупции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя и представленные материалы дела, суд продлил Щербакову А.Г. срок содержания под стражей на два месяца, то есть до 27 июня 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщает tg-канал.

Сторона защиты просила судью избрать Щербакову домашний арест либо залог в качестве меры пресечения. Однако суд посчитал, что обвиняемый может скрыться от следствия или каким-то образом повлиять на участников уголовного судопроизводства.

Александр Щербаков, бывший начальник отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району, получал вознаграждения от директора частных детских садов. Взамен он не проверял, как в образовательных учреждениях соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пыть-Яхский городской суд оставил под стражей до 27 июня 2024 года Александра Щербакова, который обвиняется в коррупции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя и представленные материалы дела, суд продлил Щербакову А.Г. срок содержания под стражей на два месяца, то есть до 27 июня 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщает tg-канал. Сторона защиты просила судью избрать Щербакову домашний арест либо залог в качестве меры пресечения. Однако суд посчитал, что обвиняемый может скрыться от следствия или каким-то образом повлиять на участников уголовного судопроизводства. Александр Щербаков, бывший начальник отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району, получал вознаграждения от директора частных детских садов. Взамен он не проверял, как в образовательных учреждениях соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...