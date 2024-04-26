Суд продлил арест экс-главе отдела Роспотребнадзора ХМАО, обвиняемому в коррупции

Пыть-Яхский городской суд оставил под стражей до 27 июня 2024 года Александра Щербакова, который обвиняется в коррупции. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Рассмотрев в судебном заседании ходатайство следователя и представленные материалы дела, суд продлил Щербакову А.Г. срок содержания под стражей на два месяца, то есть до 27 июня 2024 года. Постановление не вступило в законную силу», — сообщает tg-канал.
Сторона защиты просила судью избрать Щербакову домашний арест либо залог в качестве меры пресечения. Однако суд посчитал, что обвиняемый может скрыться от следствия или каким-то образом повлиять на участников уголовного судопроизводства.
Александр Щербаков, бывший начальник отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району, получал вознаграждения от директора частных детских садов. Взамен он не проверял, как в образовательных учреждениях соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.
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