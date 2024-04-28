Артюхов дал интервью, а депутаты ЯНАО приняли новые законы: главные новости за неделю

Губернатор ЯНАО Артюхов дал развернутое интервью ТАСС

29 апреля 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Артюхов вошел в топ-10 лучших глав регионов РФ Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вечером 26 апреля дал развернутое интервью ТАСС, которое вызвало широкий интерес у жителей округа. В ходе 39 заседания депутатов законодательного собрания ЯНАО был принят ряд изменений в региональном законодательстве. URA.RU собрало главные новости за неделю с 22 по 28 апреля. Артюхов дал интервью ТАСС Губернатор Артюхов 26 апреля дал развернутое интервью ТАСС. Отрывки и выдержки из него разошлись по местным социальным сетям. В нем поднимались важные проблемы для региона. В частности, глава региона призвал чиновников вести себя корректно в любой ситуации, а также сообщил, какое символическое наименование планирует присвоить 2025 году. Кроме того,он рассказал о семейных и личных историях. Депутаты заксобрания ЯНАО приняли новые законы Ямальские депутаты заксобрания приняли ряд изменений в региональном законодательстве. Они проголосовали за увеличение штрафов за безбилетный проезд, наказание за поездки по чужому проездному билету и неоплаченный провоз багажа. Также законопроект освободит от налогов организации, управляющие объектами туристической индустрии Ямала. Налоговая льгота будет действовать до 31 декабря 2028 года. Кроме того, многодетным семьям планируют оплатить расходы на содержание жилья и коммунальные услуги в размере 30% от окружного стандарта. Расширение программы арендного жилья в ЯНАО Губернатор Артюхов и глава АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко обсудили программу расширения арендного жилья на Ямале. Реализация проектов строительства будет финансироваться за счет инфраструктурных облигаций. Отмечается, что в Новом Уренгое уже построены четыре дома с квартирами для аренды, один дом возведен в Салехарде. Всего предложено 298 квартир различной площади. Каждая из них оборудована всем необходимым для комфортного проживания. Все квартиры уже заселены. 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Артюхов вошел в топ-10 лучших глав регионов России Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» сообщил, что губернатор Артюхов вошел в топ-10 лучших глав регионов России. Рейтинг составлен на основании заочного анкетирования и опросов экспертов, охватывая период с марта по апрель 2024 года. Уточняется, что в первую группу рейтинга вошли главы Москвы, Татарстана и Тульской области, которые заняли первые три места соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вечером 26 апреля дал развернутое интервью ТАСС, которое вызвало широкий интерес у жителей округа. В ходе 39 заседания депутатов законодательного собрания ЯНАО был принят ряд изменений в региональном законодательстве. URA.RU собрало главные новости за неделю с 22 по 28 апреля. Губернатор Артюхов 26 апреля дал развернутое интервью ТАСС. Отрывки и выдержки из него разошлись по местным социальным сетям. В нем поднимались важные проблемы для региона. В частности, глава региона призвал чиновников вести себя корректно в любой ситуации, а также сообщил, какое символическое наименование планирует присвоить 2025 году. Кроме того,он рассказал о семейных и личных историях. Ямальские депутаты заксобрания приняли ряд изменений в региональном законодательстве. Они проголосовали за увеличение штрафов за безбилетный проезд, наказание за поездки по чужому проездному билету и неоплаченный провоз багажа. Также законопроект освободит от налогов организации, управляющие объектами туристической индустрии Ямала. Налоговая льгота будет действовать до 31 декабря 2028 года. Кроме того, многодетным семьям планируют оплатить расходы на содержание жилья и коммунальные услуги в размере 30% от окружного стандарта. Губернатор Артюхов и глава АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко обсудили программу расширения арендного жилья на Ямале. Реализация проектов строительства будет финансироваться за счет инфраструктурных облигаций. Отмечается, что в Новом Уренгое уже построены четыре дома с квартирами для аренды, один дом возведен в Салехарде. Всего предложено 298 квартир различной площади. Каждая из них оборудована всем необходимым для комфортного проживания. Все квартиры уже заселены. В ближайшее время планируется запуск новых проектов в Лабытнанги и Харпе. Место председателя городской думы Салехарда планируют занять трое участников праймериз «Единой России». В числе претендентов: действующий глава местной фракции ЕР Вадим Кугаевский, руководитель ОНФ в ЯНАО Иван Новицкий, участник СВО и волонтер Юрий Новопольцев. Сообщалось, что Новопольцев недавно выходил на улицы столицы Ямала с ледобуром (инструмент для бурения лунок во льду — прим. URA.RU). Возможный кандидат решил проверить уровень снега и наледи, о чем он сообщил, записав обращение в соцсетях. Как сообщили URA.RU источники в политических кругах региона, окончательное решение будет приниматься по итогам предварительного голосования. В Надыме экс-директор спортивного центра «Арктика» Ольга Демченко подозревается в хищении бюджетных средств. По версии следователей, она обогатилась на миллионы рублей на закупках тренажеров, предназначенных для особенных детей. Она и ее сообщник разработали схему, которая позволила завысить стоимость муниципальных контрактов. Позже она пыталась скрыться за границей. Против Демченко и ее подельника возбуждено уголовное дело, которое отправлено в суд. Ямальский суд приговорил начальника управления администрации Шурышкарского района к крупному штрафу за незаконную охоту. Наряду с назначением наказания в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей был в полном объеме удовлетворен иск прокурора о взыскании ущерба, причиненного незаконной охотой, в размере 880 тысяч рублей. По информации, опубликованной на сайте администрации района, оштрафованным может быть Вячеслав Михайлов. Именно он занимает должность начальника управления администрации Шурышкарского района ЯНАО, следует из открытых источников. В поселке Антипаюта (Тазовский район) 16-летний подросток на снегоходе столкнулся с грузовиком «Урал». По данным ОГИБДД района, транспорт под управлением юноши двигался со стороны реки и не уступил дорогу большегрузу. От полученных травм мальчик скончался до приезда медиков. В Ноябрьске на пересечении улицы Ленина и проспекта Мира водитель автомобиля Toyota проехал на красный светофор и столкнулся с KIA. По данным УГИБДД МВД России по ЯНАО, в результате ДТП водитель KIA был госпитализирован, передает УГИБДД МВД России по ЯНАО. На 200-м километре трассы Коротчаево — Тазовский произошло столкновение иномарки и «КАМАЗа». по ЯНАО. Предварительно, происшествие случилось из-за того, что водитель иномарки не справился с управлением. Водитель и два пассажира легковушки были госпитализированы. В Салехарде начались съемки четвертого сезона сериала «Полярный», где главные роли играют актеры театра и кино Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Катерина Шпица и другие знаменитости. О деталях съемок рассказал режиссер сериала Радик Рахимов в интервью журналу «Ок!». Помимо российских знаменитостей, к съемкам присоединятся зарубежные актеры. Премьера состоится на телеканале ТНТ. Фото с артистами в своих соцсетях показал мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. А глава Салехарда Алексей Титовский организовал экскурсию по городу для актера Михаила Пореченкова. Отмечается, что несмотря на плотный график, артисту и съемочной группе удалось найти время для посещения местных достопримечательностей. Пореченков отметил, что Салехард ему уже знаком, однако выразил радость от возможности лучше узнать город. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» сообщил, что губернатор Артюхов вошел в топ-10 лучших глав регионов России. Рейтинг составлен на основании заочного анкетирования и опросов экспертов, охватывая период с марта по апрель 2024 года. Уточняется, что в первую группу рейтинга вошли главы Москвы, Татарстана и Тульской области, которые заняли первые три места соответственно.