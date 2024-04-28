28 апреля 2024
27 апреля 2024

Пассажирам в Перми сообщили о задержке поездов дальнего следования

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Тюмень, вокзал, поезд, железнодорожный вокзал, вагон, жд, жд вокзал, жд вагон
Задержка пассажирских поездов составила несколько минут Фото:

Сразу несколько поездов дальнего следования, проходящих через Пермь, прибыли в краевую столицу утром 29 апреля с опозданием на несколько минут. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров, который в это время находился на железнодорожном вокзале Пермь II.

Так, отставание поезда №69 сообщением «Чита-Москва» составило 55 минут. Поезд № 149 сообщением «Челябинск- Санкт-Петербург» следовал с отставанием в час. Уточнить причины отставания поездов URA.RU не удалось — корреспондент агентства не смог дозвониться до оператора единой справочной РЖД.

URA.RU рассказывало также о введении дополнительных электричек на летний период в Пермском крае. Они начали курсировать с 27 апреля.

О задержке поездов сообщалось в онлайн расписании на железнодорожном вокзале Пермь II
О задержке поездов сообщалось в онлайн расписании на железнодорожном вокзале Пермь II

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Сразу несколько поездов дальнего следования, проходящих через Пермь, прибыли в краевую столицу утром 29 апреля с опозданием на несколько минут. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров, который в это время находился на железнодорожном вокзале Пермь II. Так, отставание поезда №69 сообщением «Чита-Москва» составило 55 минут. Поезд № 149 сообщением «Челябинск- Санкт-Петербург» следовал с отставанием в час. Уточнить причины отставания поездов URA.RU не удалось — корреспондент агентства не смог дозвониться до оператора единой справочной РЖД. URA.RU рассказывало также о введении дополнительных электричек на летний период в Пермском крае. Они начали курсировать с 27 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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