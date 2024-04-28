Пассажирам в Перми сообщили о задержке поездов дальнего следования

29 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Задержка пассажирских поездов составила несколько минут Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сразу несколько поездов дальнего следования, проходящих через Пермь, прибыли в краевую столицу утром 29 апреля с опозданием на несколько минут. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров, который в это время находился на железнодорожном вокзале Пермь II. Так, отставание поезда №69 сообщением «Чита-Москва» составило 55 минут. Поезд № 149 сообщением «Челябинск- Санкт-Петербург» следовал с отставанием в час. Уточнить причины отставания поездов URA.RU не удалось — корреспондент агентства не смог дозвониться до оператора единой справочной РЖД. URA.RU рассказывало также о введении дополнительных электричек на летний период в Пермском крае. Они начали курсировать с 27 апреля. О задержке поездов сообщалось в онлайн расписании на железнодорожном вокзале Пермь II Фото предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сразу несколько поездов дальнего следования, проходящих через Пермь, прибыли в краевую столицу утром 29 апреля с опозданием на несколько минут. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров, который в это время находился на железнодорожном вокзале Пермь II. Так, отставание поезда №69 сообщением «Чита-Москва» составило 55 минут. Поезд № 149 сообщением «Челябинск- Санкт-Петербург» следовал с отставанием в час. Уточнить причины отставания поездов URA.RU не удалось — корреспондент агентства не смог дозвониться до оператора единой справочной РЖД. URA.RU рассказывало также о введении дополнительных электричек на летний период в Пермском крае. Они начали курсировать с 27 апреля.