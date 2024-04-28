28 апреля 2024
27 апреля 2024

Региональный «мусорный» оператор взыскивает в суде с мэрии Перми 42 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Исковое заявление рассмотрит арбитражный суд Пермского края Фото:

Региональный «мусорный» оператор Пермского края (АО «ПРО ТКО») обратился в суд с требованием взыскать с администрации Перми 41,6 млн рублей. Информация представлена в картотеке арбитражного суда Прикамья.

«Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с исковым заявлением АО „Пермский региональный оператор ТКО“ к ответчику, администрации города Перми, о взыскании 41 565 453 руб. 96 коп., определил: исковое заявление АО „ПРО ТКО“ принять к производству арбитражного суда Пермского края. Назначить предварительное судебное заседание на 26 июня», — следует из определения суда.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы мэрии Перми и регоператора по обращению с ТКО. Ответы на запросы редакции ожидаются. Единственным владельцем АО «ПРО ТКО» являются региональные власти в лице краевого министерства ЖКХ и благоустройства. Ранее в суд на «мусорного» оператора подал храм в Чернушке. Поводом для судебных разбирательств послужили разногласия сторон в дате оказания услуг по договору и объемах вывоза мусора.

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Региональный «мусорный» оператор Пермского края (АО «ПРО ТКО») обратился в суд с требованием взыскать с администрации Перми 41,6 млн рублей. Информация представлена в картотеке арбитражного суда Прикамья. «Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с исковым заявлением АО „Пермский региональный оператор ТКО“ к ответчику, администрации города Перми, о взыскании 41 565 453 руб. 96 коп., определил: исковое заявление АО „ПРО ТКО“ принять к производству арбитражного суда Пермского края. Назначить предварительное судебное заседание на 26 июня», — следует из определения суда. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы мэрии Перми и регоператора по обращению с ТКО. Ответы на запросы редакции ожидаются. Единственным владельцем АО «ПРО ТКО» являются региональные власти в лице краевого министерства ЖКХ и благоустройства. Ранее в суд на «мусорного» оператора подал храм в Чернушке. Поводом для судебных разбирательств послужили разногласия сторон в дате оказания услуг по договору и объемах вывоза мусора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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