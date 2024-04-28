Региональный «мусорный» оператор взыскивает в суде с мэрии Перми 42 млн рублей

Региональный «мусорный» оператор Пермского края (АО «ПРО ТКО») обратился в суд с требованием взыскать с администрации Перми 41,6 млн рублей. Информация представлена в картотеке арбитражного суда Прикамья.
«Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с исковым заявлением АО „Пермский региональный оператор ТКО“ к ответчику, администрации города Перми, о взыскании 41 565 453 руб. 96 коп., определил: исковое заявление АО „ПРО ТКО“ принять к производству арбитражного суда Пермского края. Назначить предварительное судебное заседание на 26 июня», — следует из определения суда.
URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы мэрии Перми и регоператора по обращению с ТКО. Ответы на запросы редакции ожидаются. Единственным владельцем АО «ПРО ТКО» являются региональные власти в лице краевого министерства ЖКХ и благоустройства. Ранее в суд на «мусорного» оператора подал храм в Чернушке. Поводом для судебных разбирательств послужили разногласия сторон в дате оказания услуг по договору и объемах вывоза мусора.
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Региональный «мусорный» оператор Пермского края (АО «ПРО ТКО») обратился в суд с требованием взыскать с администрации Перми 41,6 млн рублей. Информация представлена в картотеке арбитражного суда Прикамья. «Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с исковым заявлением АО „Пермский региональный оператор ТКО“ к ответчику, администрации города Перми, о взыскании 41 565 453 руб. 96 коп., определил: исковое заявление АО „ПРО ТКО“ принять к производству арбитражного суда Пермского края. Назначить предварительное судебное заседание на 26 июня», — следует из определения суда. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы мэрии Перми и регоператора по обращению с ТКО. Ответы на запросы редакции ожидаются. Единственным владельцем АО «ПРО ТКО» являются региональные власти в лице краевого министерства ЖКХ и благоустройства. Ранее в суд на «мусорного» оператора подал храм в Чернушке. Поводом для судебных разбирательств послужили разногласия сторон в дате оказания услуг по договору и объемах вывоза мусора.