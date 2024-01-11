В Пермском крае храм решил судиться с «мусорным» оператором

11 января 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

В храме не согласны с нормативами вывоза мусора Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае Арбитражный суд рассмотрит иск храма Чернушки к региональному «мусорному» оператору — АО «ПРО ТКО». Информация размещена в картотеке суда. Поводом для обращения в суд послужило несогласие с договором, который религиозная организация подписала с регоператором по обращению с отходами. «Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев исковое заявление местной религиозной организации Православный Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы д. Зверево Пермской епархии РПЦ к ответчику: АО „Пермский региональный оператор ТКО“ об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, определил: исковое заявление принять к производству суда», — говорится в определении суда. Рассмотрение дела назначено на 6 февраля. В пресс-службе акционерного общества URA.RU пояснили, что храм не устроила дата начала оказания услуг по договору и объем вывоза отходов, который предстоит вывезти. «С требованиями Прихода региональный оператор согласен. В ближайшее время будет подготовлен и направлен новый протокол урегулирования разногласий, договор будет заключен в редакции истца. Однако это не освобождает потребителя от оплаты долга, возникшего до заключения договора», — пояснили агентству в пресс-службе АО «ПРО ТКО». В 2023 году «мусорный» оператор стал ответчиком в суде по делу о возврате 132 миллиона рублей. Деньги с акционерного общества взыскивал горнозаводский «Комбинат благоустройства». Муниципальная организация обвинила ответчика в неосновательном обогащении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае Арбитражный суд рассмотрит иск храма Чернушки к региональному «мусорному» оператору — АО «ПРО ТКО». Информация размещена в картотеке суда. Поводом для обращения в суд послужило несогласие с договором, который религиозная организация подписала с регоператором по обращению с отходами. «Арбитражный суд Пермского края, рассмотрев исковое заявление местной религиозной организации Православный Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы д. Зверево Пермской епархии РПЦ к ответчику: АО „Пермский региональный оператор ТКО“ об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, определил: исковое заявление принять к производству суда», — говорится в определении суда. Рассмотрение дела назначено на 6 февраля. В пресс-службе акционерного общества URA.RU пояснили, что храм не устроила дата начала оказания услуг по договору и объем вывоза отходов, который предстоит вывезти. «С требованиями Прихода региональный оператор согласен. В ближайшее время будет подготовлен и направлен новый протокол урегулирования разногласий, договор будет заключен в редакции истца. Однако это не освобождает потребителя от оплаты долга, возникшего до заключения договора», — пояснили агентству в пресс-службе АО «ПРО ТКО». В 2023 году «мусорный» оператор стал ответчиком в суде по делу о возврате 132 миллиона рублей. Деньги с акционерного общества взыскивал горнозаводский «Комбинат благоустройства». Муниципальная организация обвинила ответчика в неосновательном обогащении.