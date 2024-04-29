Пермская пенсионерка, обматерившая полицейского, заплатит тысячи рублей

Суд в Пермском крае оштрафовал на семь тысяч рублей пенсионерку, обматерившую и ударившую сотрудника полиции. Об этом сообщается в материалах дела.
«Суд признал 60-летнюю жительницу Юсьвинского округа виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Оскорбление представителя власти“ и „Применение насилия в отношении представителя власти“. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей», — сообщается на сайте Кудымкарского районного суда.
Установлено, что в марте 2024 году подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в пункте полиции, оскорбила участкового. Также она ударила его в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
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Суд в Пермском крае оштрафовал на семь тысяч рублей пенсионерку, обматерившую и ударившую сотрудника полиции. Об этом сообщается в материалах дела. «Суд признал 60-летнюю жительницу Юсьвинского округа виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями „Оскорбление представителя власти“ и „Применение насилия в отношении представителя власти“. По совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей», — сообщается на сайте Кудымкарского районного суда. Установлено, что в марте 2024 году подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в пункте полиции, оскорбила участкового. Также она ударила его в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.