30 апреля 2024
29 апреля 2024

В Перми владельцы легендарного магазина винила объявили о закрытии

Магазин виниловых пластинок Spin в Перми закрывается 15 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с художницей Инной Власовой в галерее "Главный проспект". Екатеринбург, винил, виниловая пластинка, пластинки, главный проспект
До 15 мая магазин устраивает распродажу (архивное фото) Фото:

В Перми магазин виниловых пластинок Spin закроется 15 мая. О завершении проекта, который работал более 10 лет, сообщил владелец Борис Бейлин.

«Как ни грустно мне это писать, но 15 мая наш магазин закрывается! Мы просто устали, надо отдохнуть и подумать, что делать дальше. К сожалению, невозможно просто приостановить работу на пару месяцев, а потом вернуться на то же место», — пишет Бейлин в соцсети «ВКонтакте» на странице магазина.

По его словам, бизнес не стал убыточным. Поэтому он готов продать «все и сразу» желающим «подхватить знамя». В комментариях к посту клиенты магазина сожалеют о решении владельцев и благодарят их за работу. «Борис, спасибо тебе за то, что научил ценить пластинки», — пишет, например, Николай Косяков.

Лавка винила Spin работает в Перми с 2011 года. Сначала это был прилавок в книжном магазине «Пиотровский», а затем самостоятельная торговая точка.

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В Перми магазин виниловых пластинок Spin закроется 15 мая. О завершении проекта, который работал более 10 лет, сообщил владелец Борис Бейлин. «Как ни грустно мне это писать, но 15 мая наш магазин закрывается! Мы просто устали, надо отдохнуть и подумать, что делать дальше. К сожалению, невозможно просто приостановить работу на пару месяцев, а потом вернуться на то же место», — пишет Бейлин в соцсети «ВКонтакте» на странице магазина. По его словам, бизнес не стал убыточным. Поэтому он готов продать «все и сразу» желающим «подхватить знамя». В комментариях к посту клиенты магазина сожалеют о решении владельцев и благодарят их за работу. «Борис, спасибо тебе за то, что научил ценить пластинки», — пишет, например, Николай Косяков. Лавка винила Spin работает в Перми с 2011 года. Сначала это был прилавок в книжном магазине «Пиотровский», а затем самостоятельная торговая точка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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