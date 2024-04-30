В Перми владельцы легендарного магазина винила объявили о закрытии

Магазин виниловых пластинок Spin в Перми закрывается 15 мая

До 15 мая магазин устраивает распродажу (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми магазин виниловых пластинок Spin закроется 15 мая. О завершении проекта, который работал более 10 лет, сообщил владелец Борис Бейлин.

«Как ни грустно мне это писать, но 15 мая наш магазин закрывается! Мы просто устали, надо отдохнуть и подумать, что делать дальше. К сожалению, невозможно просто приостановить работу на пару месяцев, а потом вернуться на то же место», — пишет Бейлин в соцсети «ВКонтакте» на странице магазина.

По его словам, бизнес не стал убыточным. Поэтому он готов продать «все и сразу» желающим «подхватить знамя». В комментариях к посту клиенты магазина сожалеют о решении владельцев и благодарят их за работу. «Борис, спасибо тебе за то, что научил ценить пластинки», — пишет, например, Николай Косяков.

Лавка винила Spin работает в Перми с 2011 года. Сначала это был прилавок в книжном магазине «Пиотровский», а затем самостоятельная торговая точка.