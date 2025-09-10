«Кампус фест», битва роботов в парке Горького и Романовские дни в Чердыни: афиша Пермского края

Выходные в Перми начинаются уже в пятницу — 12 сентября в Пермском университете пройдет «Кампус фест». В субботу стоит отправиться за город, а в воскресенье посетить всей семьей парк имени Горького. Афиша — в обзоре URA.RU.
12 сентября
«Кампус фест» в ПГНИУ (0+)
Пермский классический университет открывает двери своего кампуса для всех горожан. Здесь пройдет традиционный «Кампус фест», в рамках которого будут работать более 40 творческих и образовательных площадок. Музыкальную часть праздника на главной сцене откроет самый юный диджей России — DJ Роман Raze.
В зоне мастер-классов будут рисовать на шопперах, создавать карты желаний, украшения и брелоки, откроется столярная мастерская и пройдут занятия по спортивным уличным танцам. Каждый школьник сможет пройти экономический квест «Погружение в студенческую жизнь», а взрослые погрузятся в мир молодежного сленга — эксперты помогут им в этом на квизе «Сленг или как понять, о чем говорит ваш ребенок».
Начало в 18:00. Для участия необходимо зарегистрироваться.
13 сентября
Романовские дни в Чердыни
В Чердыни в субботу будут вспоминать боярина Михаила Никитича Романова, который был заключен и скончался в Ныробе. Для гостей проведут тематическую экскурсию по выставке «Ныробский узник», прочтут лекцию «Тайна оков боярина Романова», а также покажут музейные редкости. Кроме этого, состоится сборная тематическая пешая экскурсия по Чердыни «Романовский маршрут». Все мероприятия бесплатные, кроме городской экскурсии. Начало в 14:00 в Новом выставочном пространстве (ул. Юргановская, 58).
«Стеклянный? Оловянный? Деревянный!» (0+) в Сажино
Фестиваль о местных традициях, о кустарном производстве села Сажино. Здесь основным занятием ранее было ситное производство. Если в прошлом году фестиваль проходил в деревне Проносное и был посвящен мебельному производству, то в этот раз праздник переезжает в Сажино и будет посвящен такой полезной домашней утвари как сито и решето. Открытие в 12:00.
14 сентября
Экофестиваль в парке Горького
В пермском парке развлечений имени Горького в воскресенье пройдет экологический фестиваль «Сеновал». Организаторы обещают, что парк превратиться в ферму. Но неожиданно там состоится настоящая битва роботов. Кроме этого, гостей ждут игровые площадки и мастер-классы, лекции для детей и взрослых о природе, экоквест и концерт. Фестиваль стартует в 13:00.
