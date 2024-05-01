На СВО погиб рядовой из Пермского края Андрей Федотовских

02 мая 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Прощание с бойцом состоится 2 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Андрей Федотовских. Он был родом из города Березники. «Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб наш земляк, рядовой Федотовских Андрей Владимирович», — рассказали в администрации города Березники. Подробности о гибели мужчины не раскрываются. Церемония прощания с бойцом запланирована на 2 мая. Она пройдет в культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50 в Березниках. Начало в 11:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Андрей Федотовских. Он был родом из города Березники. «Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб наш земляк, рядовой Федотовских Андрей Владимирович», — рассказали в администрации города Березники. Подробности о гибели мужчины не раскрываются. Церемония прощания с бойцом запланирована на 2 мая. Она пройдет в культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50 в Березниках. Начало в 11:00.