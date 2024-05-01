01 мая 2024

На СВО погиб рядовой из Пермского края Андрей Федотовских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Прощание с бойцом состоится 2 мая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Андрей Федотовских. Он был родом из города Березники.

«Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб наш земляк, рядовой Федотовских Андрей Владимирович», — рассказали в администрации города Березники. Подробности о гибели мужчины не раскрываются.

Церемония прощания с бойцом запланирована на 2 мая. Она пройдет в культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50 в Березниках. Начало в 11:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зоне специальной военной операции на Украине погиб боец из Пермского края Андрей Федотовских. Он был родом из города Березники. «Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб наш земляк, рядовой Федотовских Андрей Владимирович», — рассказали в администрации города Березники. Подробности о гибели мужчины не раскрываются. Церемония прощания с бойцом запланирована на 2 мая. Она пройдет в культурно-деловом центре на улице Льва Толстого, 50 в Березниках. Начало в 11:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...