В Челябинске проведут конкурс бомбоубежищ. Скрин

02 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Смотр-конкурс объектов пройдет в Челябинске с 23 по 31 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске с 23 по 31 мая будет проведен смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны. Информация об этом была опубликована 2 мая на сайте мэрии. «Провести с 23 апреля по 31 мая 2024 года смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Челябинска. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса, а также состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса. Рекомендовать руководителям расположенных на территории города Челябинска организаций, использующих защитные сооружения гражданской обороны, принять участие в смотре-конкурсе», — сообщается на сайте. В документации сообщается о том, что конкурс задуман для оценки состояния работы организаций по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения. Также целью его проведения является обеспечение бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени. Победителей определят в трех группах: в первой будут сооружения вместимостью до 150 человек, во второй сооружения вместимостью от 150 до 600 человек, в третьей группе — сооружения на 600 человек. Призовые места займут объекты, лучшие по таким критериям, как герметичность, исправность сантехники, качество вентиляционного оборудования, наличие связи и измерительных приборов. Объекты будут оценивать по таким параметрам, как герметичность, исправность сантехники, качество вентиляционного оборудования, наличие связи и измерительных приборов Фото: пресс-служба администрации города Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 23 по 31 мая будет проведен смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны. Информация об этом была опубликована 2 мая на сайте мэрии. «Провести с 23 апреля по 31 мая 2024 года смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны города Челябинска. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса, а также состав городской комиссии по проведению смотра-конкурса. Рекомендовать руководителям расположенных на территории города Челябинска организаций, использующих защитные сооружения гражданской обороны, принять участие в смотре-конкурсе», — сообщается на сайте. В документации сообщается о том, что конкурс задуман для оценки состояния работы организаций по совершенствованию защиты и жизнеобеспечения населения. Также целью его проведения является обеспечение бесперебойного функционирования объектов экономики в условиях возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также военного времени. Победителей определят в трех группах: в первой будут сооружения вместимостью до 150 человек, во второй сооружения вместимостью от 150 до 600 человек, в третьей группе — сооружения на 600 человек. Призовые места займут объекты, лучшие по таким критериям, как герметичность, исправность сантехники, качество вентиляционного оборудования, наличие связи и измерительных приборов.