На Украине создадут штурмовые штрафбаты для дезертиров

Ополченец ДНР Матюшин: украинских дезертиров отправят в ад на передовой

03 мая 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

За попавшими в штрафбат будут следить заградотряды ВСУ, сказал Александр Матюшин Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина создаст специальные штурмовые штрафбаты для дезертиров и тех, кто отказался выполнять приказы. Об этом в беседе с URA.RU заявил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Что касается тех солдат ВСУ, которые получили дисциплинарные наказания, конечно же, их на какие-либо работы или в тюрьму отправлять их никто не будет. Сейчас их собралось 15 тысяч человек, а это ни много ни мало практически полноценные три бригады. Скорее всего специально под них сейчас создадут некие штурмовые роты, которые будут бросать на острие „мясных“ штурмов и использовать просто как пушечное мясо. Поэтому появление неких аналогов наших штрафбатов на линии фронта в ближайшее время, я считаю, вполне закономерным», — сказал Александр Матюшин. Сбежать военным, которых отправят в такие отряды, не получится, отметил эксперт. «Украинское командование использует как пушечное мясо всех своих теробороновцев, и мотострелков, и элитные, и десантные подразделения. Именно туда, где творится ад, будут посылать бойцов, которые подверглись дисциплинарному наказанию. Конечно же, за ними будут стоять заградотряды либо из иностранных наемников, либо из самых отмороженных украинских националистов вроде „Правого сектора“ (запрещенная в России экстремистская организация) или [батальона] „Азова“ (признан террористической организацией и запрещен в России)», — объяснил собеседник URA.RU. Около 15 тысяч военных на Украине получили дисциплинарные наказания за отказ выполнять приказы и самовольное оставление части, заявил депутат Рады Юрий Камельчук. По его словам, эти люди сейчас находятся вне тюрьмы и нигде не применяются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина создаст специальные штурмовые штрафбаты для дезертиров и тех, кто отказался выполнять приказы. Об этом в беседе с URA.RU заявил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «Что касается тех солдат ВСУ, которые получили дисциплинарные наказания, конечно же, их на какие-либо работы или в тюрьму отправлять их никто не будет. Сейчас их собралось 15 тысяч человек, а это ни много ни мало практически полноценные три бригады. Скорее всего специально под них сейчас создадут некие штурмовые роты, которые будут бросать на острие „мясных“ штурмов и использовать просто как пушечное мясо. Поэтому появление неких аналогов наших штрафбатов на линии фронта в ближайшее время, я считаю, вполне закономерным», — сказал Александр Матюшин. Сбежать военным, которых отправят в такие отряды, не получится, отметил эксперт. «Украинское командование использует как пушечное мясо всех своих теробороновцев, и мотострелков, и элитные, и десантные подразделения. Именно туда, где творится ад, будут посылать бойцов, которые подверглись дисциплинарному наказанию. Конечно же, за ними будут стоять заградотряды либо из иностранных наемников, либо из самых отмороженных украинских националистов вроде „Правого сектора“ (запрещенная в России экстремистская организация) или [батальона] „Азова“ (признан террористической организацией и запрещен в России)», — объяснил собеседник URA.RU. Около 15 тысяч военных на Украине получили дисциплинарные наказания за отказ выполнять приказы и самовольное оставление части, заявил депутат Рады Юрий Камельчук. По его словам, эти люди сейчас находятся вне тюрьмы и нигде не применяются.