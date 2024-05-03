Блогеру-сыроеду, уморившему сына голодом, хотят добавить срок

Прокурор требует увеличить срок блогеру Лютому до 12 лет

03 мая 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

В суд поступило предложение увеличить срок Лютому до 12 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Блогеру-сыроеду Максиму Лютому, который довел своего ребенка до истощения, впоследствии чего тот умер, предлагается увеличить срок наказания до 12 лет. Такую инициативу выдвинул сочинский прокурор, который выступает обвинителем по делу блогера. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. «В Лазаревский районный суд поступила апелляционная жалоба защиты, а также апелляционное представление прокурора, который считает назначенное наказание слишком мягким и просит усилить его до 12 лет лишения свободы», — пишет пресс-служба судов . Отмечается, что Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрит материалы дела. Ранее, 16 апреля, Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил Максима Лютого к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Также за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию» ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Лютый был задержан в Сочи 18 марта 2023 года. Он подозревался в истязании своего сына-младенца. Он несколько раз на сутки забирал ребенка у матери, а также лишал его приема пищи. Позже младенца увезли в больницу, его состояние ухудшилось из-за голода и пневмонии, однако малыш скончался по пути. Блогер известен тем, что продвигает сыроедение, при этом способе питания пища не подвергается тепловой обработке. Кроме того, мужчина является сторонником питания от солнечной энергии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогеру-сыроеду Максиму Лютому, который довел своего ребенка до истощения, впоследствии чего тот умер, предлагается увеличить срок наказания до 12 лет. Такую инициативу выдвинул сочинский прокурор, который выступает обвинителем по делу блогера. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. «В Лазаревский районный суд поступила апелляционная жалоба защиты, а также апелляционное представление прокурора, который считает назначенное наказание слишком мягким и просит усилить его до 12 лет лишения свободы», — пишет пресс-служба судов. Отмечается, что Краснодарский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрит материалы дела. Ранее, 16 апреля, Лазаревский районный суд Краснодарского края приговорил Максима Лютого к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Также за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию» ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Лютый был задержан в Сочи 18 марта 2023 года. Он подозревался в истязании своего сына-младенца. Он несколько раз на сутки забирал ребенка у матери, а также лишал его приема пищи. Позже младенца увезли в больницу, его состояние ухудшилось из-за голода и пневмонии, однако малыш скончался по пути. Блогер известен тем, что продвигает сыроедение, при этом способе питания пища не подвергается тепловой обработке. Кроме того, мужчина является сторонником питания от солнечной энергии.