В Сочи вынесли приговор блогеру-сыроеду, который уморил голодом своего сына

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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, тюрьма, замок, скамья подсудимых, суд, клетка
Лютого, чей ребенок умер от истощение, приговорили к восьми годам колонии Фото:

Сочинский суд приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее его ребенок умер от истощения.

«Суд Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, к восьми годам колонии строгого режима», — сообщает РИА Новости. Младенец скончался 14 марта прошлого года от пневмонии и истощения.

Ранее сообщалось, что в Сочи был задержан блогер-сыроед Максим Лютый из Санкт-Петербурга. Его подозревали в истязании сына-младенца. В пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю отметили, что с мужчиной будут проведены все необходимые следственные мероприятия.

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Сочинский суд приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее его ребенок умер от истощения. «Суд Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, к восьми годам колонии строгого режима», — сообщает РИА Новости. Младенец скончался 14 марта прошлого года от пневмонии и истощения. Ранее сообщалось, что в Сочи был задержан блогер-сыроед Максим Лютый из Санкт-Петербурга. Его подозревали в истязании сына-младенца. В пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю отметили, что с мужчиной будут проведены все необходимые следственные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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