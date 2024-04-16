В Сочи вынесли приговор блогеру-сыроеду, который уморил голодом своего сына

Сочинский суд приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее его ребенок умер от истощения.
«Суд Сочи приговорил блогера-сыроеда Максима Лютого, чей ребенок умер от истощения, к восьми годам колонии строгого режима», — сообщает РИА Новости. Младенец скончался 14 марта прошлого года от пневмонии и истощения.
Ранее сообщалось, что в Сочи был задержан блогер-сыроед Максим Лютый из Санкт-Петербурга. Его подозревали в истязании сына-младенца. В пресс-службы СУ СК по Краснодарскому краю отметили, что с мужчиной будут проведены все необходимые следственные мероприятия.
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