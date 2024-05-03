03 мая 2024

Туристы из ХМАО стали летать отдыхать в Дубай ради концертов звезд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, флайдубай, оаэ
У жителей ХМАО становятся популярны путешествия в ОАЭ ради концертов Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа становятся популярны путешествия в ОАЭ ради концертов. Югорчане летят в Дубай, чтобы увидеть выступления звезд и музыкальных групп, рассказала URA.RU владелица турагентства Елена Соловьева.

«Помимо пляжного отдыха, экскурсионных программ и круизов, в Дубае очень много событийного туризма. Например, концерты звезд и различных групп. И наших артистов там много выступает, и известных зарубежных, на которые обычно тяжело попасть», — поясняет журналисту агентства Соловьева.

Кроме Дубая, большие концертные площадки находятся в столице Арабских Эмиратов — Абу-Даби. «Там почти каждую неделю кто-нибудь известный выступает, поэтому во время отдыха можно совместить приятное с полезным», — добавляет эксперт по путешествиям.

Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО стали скупать путевки в Санкт-Петербург на майские праздники. В турагентстве «Семь Чудес» поясняли, что югорчане в первую очередь интересуются здесь экскурсионными программами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Ханты-Мансийского автономного округа становятся популярны путешествия в ОАЭ ради концертов. Югорчане летят в Дубай, чтобы увидеть выступления звезд и музыкальных групп, рассказала URA.RU владелица турагентства Елена Соловьева. «Помимо пляжного отдыха, экскурсионных программ и круизов, в Дубае очень много событийного туризма. Например, концерты звезд и различных групп. И наших артистов там много выступает, и известных зарубежных, на которые обычно тяжело попасть», — поясняет журналисту агентства Соловьева. Кроме Дубая, большие концертные площадки находятся в столице Арабских Эмиратов — Абу-Даби. «Там почти каждую неделю кто-нибудь известный выступает, поэтому во время отдыха можно совместить приятное с полезным», — добавляет эксперт по путешествиям. Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО стали скупать путевки в Санкт-Петербург на майские праздники. В турагентстве «Семь Чудес» поясняли, что югорчане в первую очередь интересуются здесь экскурсионными программами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...