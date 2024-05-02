Газопровод под Краснокамском в Пермском крае повредили рабочие

03 мая 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Трубу повредили при земляных работах (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Авария на газопроводе в Пермском крае произошла из-за несогласованных земляных работ. В результате без голубого топлива остались жители двух населенных пунктов. Об этом URA.RU сообщили в компании «Газпром газораспределение Пермь». «По предварительной информации, причиной технологического нарушения стало производство несогласованных земляных работ. В целях безопасности на время проведения работ перекрыта задвижка на газопроводе, ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино», — рассказал собеседник агентства. Как ранее передавало URA.RU, об аварии в Краснокамском округе 3 мая сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, газ в дома вернут днем в субботу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авария на газопроводе в Пермском крае произошла из-за несогласованных земляных работ. В результате без голубого топлива остались жители двух населенных пунктов. Об этом URA.RU сообщили в компании «Газпром газораспределение Пермь». «По предварительной информации, причиной технологического нарушения стало производство несогласованных земляных работ. В целях безопасности на время проведения работ перекрыта задвижка на газопроводе, ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино», — рассказал собеседник агентства. Как ранее передавало URA.RU, об аварии в Краснокамском округе 3 мая сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, газ в дома вернут днем в субботу.