Газопровод под Краснокамском в Пермском крае повредили рабочие

Авария на газопроводе в Пермском крае произошла из-за несогласованных земляных работ. В результате без голубого топлива остались жители двух населенных пунктов. Об этом URA.RU сообщили в компании «Газпром газораспределение Пермь».
«По предварительной информации, причиной технологического нарушения стало производство несогласованных земляных работ. В целях безопасности на время проведения работ перекрыта задвижка на газопроводе, ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино», — рассказал собеседник агентства.
Как ранее передавало URA.RU, об аварии в Краснокамском округе 3 мая сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, газ в дома вернут днем в субботу.
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Авария на газопроводе в Пермском крае произошла из-за несогласованных земляных работ. В результате без голубого топлива остались жители двух населенных пунктов. Об этом URA.RU сообщили в компании «Газпром газораспределение Пермь». «По предварительной информации, причиной технологического нарушения стало производство несогласованных земляных работ. В целях безопасности на время проведения работ перекрыта задвижка на газопроводе, ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино», — рассказал собеседник агентства. Как ранее передавало URA.RU, об аварии в Краснокамском округе 3 мая сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, газ в дома вернут днем в субботу.