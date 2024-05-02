02 мая 2024

Газопровод под Краснокамском в Пермском крае повредили рабочие

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, бытовой газ. Пермь, газ, огнеопасно газ, газовая труба
Трубу повредили при земляных работах (архивное фото) Фото:

Авария на газопроводе в Пермском крае произошла из-за несогласованных земляных работ. В результате без голубого топлива остались жители двух населенных пунктов. Об этом URA.RU сообщили в компании «Газпром газораспределение Пермь».

«По предварительной информации, причиной технологического нарушения стало производство несогласованных земляных работ. В целях безопасности на время проведения работ перекрыта задвижка на газопроводе, ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино», — рассказал собеседник агентства.

Как ранее передавало URA.RU, об аварии в Краснокамском округе 3 мая сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, газ в дома вернут днем в субботу.

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Авария на газопроводе в Пермском крае произошла из-за несогласованных земляных работ. В результате без голубого топлива остались жители двух населенных пунктов. Об этом URA.RU сообщили в компании «Газпром газораспределение Пермь». «По предварительной информации, причиной технологического нарушения стало производство несогласованных земляных работ. В целях безопасности на время проведения работ перекрыта задвижка на газопроводе, ограничено газоснабжение 260 жилых домов в селе Стряпунята и 15 жилых домов в деревне Брагино», — рассказал собеседник агентства. Как ранее передавало URA.RU, об аварии в Краснокамском округе 3 мая сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, газ в дома вернут днем в субботу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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