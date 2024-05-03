03 мая 2024
02 мая 2024

В Пермском крае проверят территорию, где по реке проплыл гроб

© Служба новостей «URA.RU»
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Загруженная мусором и отходами жизнеджеятельности человека речка Данилиха в центре города. Пермь, мусор, вода, загрязнение, бензин, деревья, мусор в воде, речка, река, природа, весна, экология, нефтепродукты, машинное масло, ветви, данилиха
В Кукуштане проверят берег реки, где жители видели бесхозный гроб Фото:

После того, как жители поселка Кукуштан (Пермский край) заметили проплывающий по реке гроб, представители местных властей пообещали проверить прилегающую к водоему территорию. Информацию об этом подтвердили в Кукуштанском территориальном управлении мэрии Пермского округа.

«В Кукуштане на реке организуют обход территории», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на специалиста окружной мэрии. Ранее на местной речке Бабка жительница Эдита Андреева сняла на видео проплывающий гроб, в котором виднелось что-то белое.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Кукуштанское территориальное управление по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее жители Перми находили гроб в Балатовском парке. Оказалось, что он является реквизитом одно из команд КВН.

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После того, как жители поселка Кукуштан (Пермский край) заметили проплывающий по реке гроб, представители местных властей пообещали проверить прилегающую к водоему территорию. Информацию об этом подтвердили в Кукуштанском территориальном управлении мэрии Пермского округа. «В Кукуштане на реке организуют обход территории», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на специалиста окружной мэрии. Ранее на местной речке Бабка жительница Эдита Андреева сняла на видео проплывающий гроб, в котором виднелось что-то белое. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Кукуштанское территориальное управление по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жители Перми находили гроб в Балатовском парке. Оказалось, что он является реквизитом одно из команд КВН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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