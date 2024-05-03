В Пермском крае проверят территорию, где по реке проплыл гроб

После того, как жители поселка Кукуштан (Пермский край) заметили проплывающий по реке гроб, представители местных властей пообещали проверить прилегающую к водоему территорию. Информацию об этом подтвердили в Кукуштанском территориальном управлении мэрии Пермского округа.
«В Кукуштане на реке организуют обход территории», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на специалиста окружной мэрии. Ранее на местной речке Бабка жительница Эдита Андреева сняла на видео проплывающий гроб, в котором виднелось что-то белое.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Кукуштанское территориальное управление по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее жители Перми находили гроб в Балатовском парке. Оказалось, что он является реквизитом одно из команд КВН.
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После того, как жители поселка Кукуштан (Пермский край) заметили проплывающий по реке гроб, представители местных властей пообещали проверить прилегающую к водоему территорию. Информацию об этом подтвердили в Кукуштанском территориальном управлении мэрии Пермского округа. «В Кукуштане на реке организуют обход территории», — передает «Комсомольская правда-Пермь» со ссылкой на специалиста окружной мэрии. Ранее на местной речке Бабка жительница Эдита Андреева сняла на видео проплывающий гроб, в котором виднелось что-то белое. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Кукуштанское территориальное управление по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее жители Перми находили гроб в Балатовском парке. Оказалось, что он является реквизитом одно из команд КВН.