05 мая 2024
04 мая 2024

В Нижневартовске школьница дала покурить своему младшему брату

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , ребенок, мама с ребенком, ребенок держит за руку маму, мама с ребенком на пешеходном переходе
Девочка дала брату покурить вейп Фото:

Школьница из Нижневартовска (ХМАО) дала своему младшему брату покурить вейп. Об этом сообщили в соцсетях. Там же опубликовали видеоролик.

«Вот такое видео размещено в одном телеграм-канале Нижневартовска. Девочка из 32 школы дает покурить младшему брату. Родители вряд ли в курсе», — написали в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Агентство URA.RU направило запрос в школу. Ответ ожидается.

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Школьница из Нижневартовска (ХМАО) дала своему младшему брату покурить вейп. Об этом сообщили в соцсетях. Там же опубликовали видеоролик. «Вот такое видео размещено в одном телеграм-канале Нижневартовска. Девочка из 32 школы дает покурить младшему брату. Родители вряд ли в курсе», — написали в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Агентство URA.RU направило запрос в школу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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