В Нижневартовске школьница дала покурить своему младшему брату

Девочка дала брату покурить вейп Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Школьница из Нижневартовска (ХМАО) дала своему младшему брату покурить вейп. Об этом сообщили в соцсетях. Там же опубликовали видеоролик.

«Вот такое видео размещено в одном телеграм-канале Нижневартовска. Девочка из 32 школы дает покурить младшему брату. Родители вряд ли в курсе», — написали в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Агентство URA.RU направило запрос в школу. Ответ ожидается.