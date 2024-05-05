В Нижневартовске школьница дала покурить своему младшему брату

Девочка дала брату покурить вейп
Школьница из Нижневартовска (ХМАО) дала своему младшему брату покурить вейп. Об этом сообщили в соцсетях. Там же опубликовали видеоролик.
«Вот такое видео размещено в одном телеграм-канале Нижневартовска. Девочка из 32 школы дает покурить младшему брату. Родители вряд ли в курсе», — написали в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Агентство URA.RU направило запрос в школу. Ответ ожидается.
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