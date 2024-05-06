Мэрия Нижневартовска усиливает меры безопасности к Дню Победы

06 мая 2024 в 17:58 Размер текста - 17 +

Правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме в период празднования Дня Победы Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия Нижневартовска (ХМАО) усиливает меры безопасности в период празднования Дня Победы. Об этом сообщает администрация в своем telegram-канале «Официальный Нижневартовск». «Правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме [вместе] с добровольными народными дружинами. Будут обследованы места проведения мероприятий, в том числе с участием кинологов», — сказал и. о. замглавы города, начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности мэрии города Сергей Ефремов. В период праздников коммунальные службы и аварийные бригады организуют дежурство ответственных лиц. Силовики будут досматривать подозрительные автомобили. На объектах жизнеобеспечения усилят пропускной режим и охрану, а спасатели будут следить за пожарной безопасностью с помощью дронов. Силовики ХМАО также усиливают меры безопасности на период майских праздников. Особое внимание уделяется общественным местам, противопожарной обстановке и автодорогам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Нижневартовска (ХМАО) усиливает меры безопасности в период празднования Дня Победы. Об этом сообщает администрация в своем telegram-канале «Официальный Нижневартовск». «Правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме [вместе] с добровольными народными дружинами. Будут обследованы места проведения мероприятий, в том числе с участием кинологов», — сказал и. о. замглавы города, начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности мэрии города Сергей Ефремов. В период праздников коммунальные службы и аварийные бригады организуют дежурство ответственных лиц. Силовики будут досматривать подозрительные автомобили. На объектах жизнеобеспечения усилят пропускной режим и охрану, а спасатели будут следить за пожарной безопасностью с помощью дронов. Силовики ХМАО также усиливают меры безопасности на период майских праздников. Особое внимание уделяется общественным местам, противопожарной обстановке и автодорогам.