Мэрия Нижневартовска усиливает меры безопасности к Дню Победы

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , полицейские, курсанты, патруль, полиция, патрулирование улиц
Правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме в период празднования Дня Победы Фото:

Мэрия Нижневартовска (ХМАО) усиливает меры безопасности в период празднования Дня Победы. Об этом сообщает администрация в своем telegram-канале «Официальный Нижневартовск».

«Правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме [вместе] с добровольными народными дружинами. Будут обследованы места проведения мероприятий, в том числе с участием кинологов», — сказал и. о. замглавы города, начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности мэрии города Сергей Ефремов.

В период праздников коммунальные службы и аварийные бригады организуют дежурство ответственных лиц. Силовики будут досматривать подозрительные автомобили. На объектах жизнеобеспечения усилят пропускной режим и охрану, а спасатели будут следить за пожарной безопасностью с помощью дронов.

Силовики ХМАО также усиливают меры безопасности на период майских праздников. Особое внимание уделяется общественным местам, противопожарной обстановке и автодорогам.

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Мэрия Нижневартовска (ХМАО) усиливает меры безопасности в период празднования Дня Победы. Об этом сообщает администрация в своем telegram-канале «Официальный Нижневартовск». «Правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме [вместе] с добровольными народными дружинами. Будут обследованы места проведения мероприятий, в том числе с участием кинологов», — сказал и. о. замглавы города, начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности мэрии города Сергей Ефремов. В период праздников коммунальные службы и аварийные бригады организуют дежурство ответственных лиц. Силовики будут досматривать подозрительные автомобили. На объектах жизнеобеспечения усилят пропускной режим и охрану, а спасатели будут следить за пожарной безопасностью с помощью дронов. Силовики ХМАО также усиливают меры безопасности на период майских праздников. Особое внимание уделяется общественным местам, противопожарной обстановке и автодорогам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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