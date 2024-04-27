Силовики ХМАО усиливают безопасность на период майских праздников

В ХМАО полиция и Росгвардия обследуют места массовых гуляний перед праздниками

28 апреля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Полиция и Росгвардия проверят места массовых гуляний накануне майских праздников Фото: Роман Наумов © URA.RU Силовые структуры в ХМАО принимают повышенные меры безопасности на период майских выходных. Особое внимание уделяется общественным местам, противопожарной обстановке и автодорогам. Накануне праздников правительство ХМАО отменило салюты, митинги, шествия и парады в целях террористической безопасности. Праздничные мероприятия будут проходить без зрителей с участниками до 50 человек, а безопасность их проведения обеспечит полиция и Росгвардия. «Полиция обеспечит порядок в период майских праздников совместно с Росгвардией и частными охранными предприятиями», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе УМВД. Места массовых мероприятий будут оборудованы средствами досмотра и барьерными ограждениями. В пресс-службе Росгвардии агентству сообщили, что накануне праздников саперы ОМОН и кинологи обследуют места массового пребывания граждан. Во время самих гуляний силовики организуют патрули, и дежурства группы быстрого реагирования, а также создадут резерв из подразделений ОМОН и СОБР на случай осложнения обстановки. Госавтоинспекция в праздничные дни будет ловить на дорогах водителей с признаками опьянения. «В целях снижения числа ДТП с участием нетрезвых водителей сотрудниками подразделений Госавтоинспекции округа особое внимание будет уделено исключению из транспортного потока лиц с признаками опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства. ГУ МЧС Югры проведет профилактические мероприятия и напомнит о правилах пожарной безопасности через СМИ, соцсети и места общего пользования. Кроме того, для защиты населенных пунктов от пожаров созданы патрульно-контрольные группы. «В их состав вошли представители органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, общественники, сотрудники МЧС, полиции, авиалесоохраны и природнадзора Югры. Их основная задача — ежедневное патрулирование территорий и пресечение нарушений противопожарного режима», — рассказали агентству в ГУ МЧС по ХМАО. Также спасатели будут следить за безопасностью с воздуха с помощью беспилотников, а нарушителей особого противопожарного режима ждет административная ответственность. «Личный состав МЧС переходит в режим повышенной готовности и готов оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили все массовые мероприятия на майские праздники и запретили салюты. Такое решение принято в целях антитеррористической безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовые структуры в ХМАО принимают повышенные меры безопасности на период майских выходных. Особое внимание уделяется общественным местам, противопожарной обстановке и автодорогам. Накануне праздников правительство ХМАО отменило салюты, митинги, шествия и парады в целях террористической безопасности. Праздничные мероприятия будут проходить без зрителей с участниками до 50 человек, а безопасность их проведения обеспечит полиция и Росгвардия. «Полиция обеспечит порядок в период майских праздников совместно с Росгвардией и частными охранными предприятиями», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе УМВД. Места массовых мероприятий будут оборудованы средствами досмотра и барьерными ограждениями. В пресс-службе Росгвардии агентству сообщили, что накануне праздников саперы ОМОН и кинологи обследуют места массового пребывания граждан. Во время самих гуляний силовики организуют патрули, и дежурства группы быстрого реагирования, а также создадут резерв из подразделений ОМОН и СОБР на случай осложнения обстановки. Госавтоинспекция в праздничные дни будет ловить на дорогах водителей с признаками опьянения. «В целях снижения числа ДТП с участием нетрезвых водителей сотрудниками подразделений Госавтоинспекции округа особое внимание будет уделено исключению из транспортного потока лиц с признаками опьянения», — сообщает пресс-служба ведомства. ГУ МЧС Югры проведет профилактические мероприятия и напомнит о правилах пожарной безопасности через СМИ, соцсети и места общего пользования. Кроме того, для защиты населенных пунктов от пожаров созданы патрульно-контрольные группы. «В их состав вошли представители органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, общественники, сотрудники МЧС, полиции, авиалесоохраны и природнадзора Югры. Их основная задача — ежедневное патрулирование территорий и пресечение нарушений противопожарного режима», — рассказали агентству в ГУ МЧС по ХМАО. Также спасатели будут следить за безопасностью с воздуха с помощью беспилотников, а нарушителей особого противопожарного режима ждет административная ответственность. «Личный состав МЧС переходит в режим повышенной готовности и готов оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации», — добавили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отменили все массовые мероприятия на майские праздники и запретили салюты. Такое решение принято в целях антитеррористической безопасности.